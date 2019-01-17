В Николаеве в больнице №5 открыли «Окошко жизни» для рожениц, которые хотят отказаться от своего ребенка

В Николаеве с декабря в городской больнице №5 заработало «Окошко жизни».

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.

Больница размещена по адресу проспект Богоявленский, 336/1. «Окошко жизни» предназначено для анонимного приема новорожденных детей, родители которых не планируют оставить их в семье, и работает в приемном отделении больницы.

Напомним, что «окошки жизни» в основном предназначаются для того, чтобы новорожденных детей не бросали на морозе, в подъездах или на порогах больниц, а передавали медикам.

Ранее сообщалось, что в Николаеве суд отправил на 5,5 лет в тюрьму женщину, оставившую зимой новорожденного ребенка в подъезде.