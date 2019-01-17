Херсонская полиция стала штрафовать подростков, которые курят возле школы

В Херсоне ювенальные полицейские провели рейд по обнаружению несовершеннолетних курильщиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Полицейские увидели несколько компаний 15-16-летних учеников, которые курят на входе в учебное заведение. Их пригласили к завучу и провели профилактическую беседу с ними и руководством заведения, после чего составили 15 административных протоколов за курение в запрещенных местах.

- Ювенальные полицейские проводят рейды на территории учебных заведений во всех районах области для прекращения курения среди подростков, информируют их об административной ответственности за такие правонарушения, - рассказал начальник отдела ювенальной превенции Ярослав Шанько. - Мы хотим чаще проводить с учениками профилактические лекции во избежание нарушения закона с их стороны.

Напомним, что ранее николаевские налоговики изъяли в магазине 15 тысяч пачек сигарет.