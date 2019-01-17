Флешмобы в соцсетях могут оказаться способом для сбора данных и обучения искусственного интеллекта, - журналистка

В январе 2019 года в соцсети вернулся флешмоб со сравнениями своих фото из прошлого и настоящего. Это традиционный формат: пользователи показывают, как они изменились за год, за два или за пять.

Об этом сообщает «Tjournal».

В 2018 году уже был челлендж #2012vs2018. Теперь пришла очередь #10yearchallenge (или #2009vs2019challenge) – как видно из названия, он посвящён снимкам 10-летней давности. Флешмоб подхватили знаменитости и бренды, и его можно встретить в Твиттере, Инстаграме, Фейсбуке или «ВКонтакте». На этом фоне колумнистка Wired Кейт О'Нилл задалась вопросом: а что, если бы новый челлендж был «хитростью» крупных соцсетей для сбора нужных данных пользователей?

Журналистка подчеркнула, что не утверждает, что флешмоб появился именно так. Но, по её мнению, форматы вроде #10yearchallenge сильно бы пригодились Facebook или Twitter для тренировки алгоритмов распознавания лиц.

- Представьте, что вы хотите натренировать алгоритм по распознаванию лиц на основе возрастных характеристик и, если точнее, возрастной прогрессии (то есть узнать, как люди будут выглядеть с возрастом). В идеале, вам нужен массив данных с кучей фотографий людей. Ещё лучше, если большинство снимков сделаны с одной и той же разницей. К примеру, десять лет. Конечно, можно просто брать фото из страниц в Фейсбуке, но там хранится много бесполезного. А здесь – огромный, но в то же время уже «очищенный» и маркированный набор данных, - полагает Кейт О'Нилл.

Другими словами, пишет О'Нилл, флешмоб превращается в отличный фундамент для тренировки алгоритма. Журналистка попросила читателей в будущем задумываться, как взаимодействовать с технологиями, какими данными делиться в соцсетях и как их могут использовать в большем масштабе. О’Нилл назвала три пути, как можно использовать фото из флешмоба «2009 vs 2019»: приемлемый, обыденный и рискованный.

Алгоритм распознавания лиц в возрастной прогрессии поможет найти пропавших детей спустя несколько лет. Нейросеть сможет предугадывать, как они будут выглядеть повзрослевшими. Алгоритм поможет компаниям показывать людям разного возраста разную рекламу и адаптироваться со временем. Дата рождения при этом будет не нужна – достаточно фото. Алгоритм могут встроить в систему страхования и здравоохранения. Если нейросеть решит, что вы стареете быстрее обычного человека, то вам могут отказать в медицинской страховке.

- Независимо от происхождения и цели этого флешмоба, мы должны быть более осведомлены о данных, которые передаём. И о последствиях использования наших данных. Люди – связующее звено между физическим и цифровым мирами. Наши данные – топливо, которое делает компании умнее и прибыльнее. Мы должны требовать, чтобы компании относились к нашим данным с уважением. Но и мы сами должны относиться к нашим данным также – пишет Кейт О'Нилл.

Напомним, что ранее в Японии открыли первый магазин, где за покупки можно расплатиться с помощью системы распознавания лиц.