21% судей не прошли переаттестацию – их ждет увольнение

Более 400 судей местных и апелляционных судов не подтвердили соответствия занимаемой должности, а это 21% тех, кто проходил переаттестацию.

Об этом сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины со ссылкой на итоги квалификационного оценивания, передает «Зеркало недели».

Согласно сообщению, по состоянию на 26 декабря 2018 года определены результаты квалификационного оценивания 2043 судей местных и апелляционных судов. Успешно прошли оценивание и подтвердили соответствие занимаемой должности 1624 судей.

Судьи, не прошедшие переаттестацию, а таких 419, буду или уже уволены, в частности, 240 судей уволены по собственному желанию во время процедуры оценивания, 179 - не подтвердили соответствия занимаемой должности, из них 109 не сдали экзамены, 70 - не прошли собеседований с членами ВККСУ.

Квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности введено в рамках судебной реформы. Эта процедура назначена для 5157 судей.

Напомним, ранее НАБУ сообщало, что из-за коррупционных рисков 46 судей отказались от дальнейшей аттестации и ушли в отставку.