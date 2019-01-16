Мэр Николаева Сенкевич ушел на больничный

Александр Сенкевич Николаевский городской голова Александр Сенкевич ушел на больничный с 16 января.

Об этом «Преступности.Нет» сообщил собственный источник в городском совете.

Отметим, что ранее в ряде николаевских СМИ появилась информация о том, что мэр экстренно госпитализирован в городскую больницу №4 с жалобами на боли в области сердца.

Однако, по информации источника, Сенкевич не госпитализирован, но в больнице он действительно был. Визит в медучреждение был запланирован ранее, чтобы пройти медосмотр и сдать соответствующие анализы из-за возникших в последнее время проблем со здоровьем.

Отметим, что перед Новым годом 21 декабря городскому голове Александру Сенкевичу стало плохо во время заседания «бюджетной» комиссии. В тот же день в ходе 13-часовой сессии Сенкевич отмечал, что плохо себя чувствует.