Николаевское ГБР задержало одесского пограничника, который продавал сослуживцам метадон и амфетамин

Следователи территориального управления Госбюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении в распространении наркотических средств военнослужащему Госпогранслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В рамках расследования уголовного производства по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») следователи ГБР провели обыски, во время которых выявили у военнослужащего расфасованные в пакеты наркотики - метадона, амфетамина и каннабиса.

По предварительной информации, солдат-срочник употреблял наркотические средства сам и распространял их на территории одного из пограничных отрядов.

Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В случае доказательства вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Следствие продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона.

Напомним, что ранее николаевское ГБР задержало группировку воров дизельного топлива с грузовиков – организатором оказался действующий полицейский.