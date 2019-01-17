Николаевский градсовет согласовал детальный план территории под причалом № 8: «Разработайте раздел по ГСЧС и отселите людей»

В среду, 16 января, архитектурно-градостроительный совет Николаева согласовал детальный план территории на улице Заводской, где морпорт проводит строительство причала №8, но с учетом некоторых замечаний.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Ранее сообщалось, что в ходе общественных слушаний по данному вопросу николаевцы, проживающие вблизи строящегося причала, пока отказались согласовывать детальный план и потребовали, чтобы горвласть нашла возможность остановить строительство галереи для транспортировки зерна к судам, а также отселила их в другие квартиры.
На предоставленном плане отмечены территория будущего причала №8 с терминалом и расположенные вблизи жилые дома по улице Заводской, 35, корпус 1, 3 и 5, жителей которых в дальнейшем планируют отселить. Как известно, всего таких квартир 47, а общая площадь отселения составляет более 1,2 тысячи квадратных метров.
По словам архитектора проекта Юлии Анищенковой, отселение будет проводиться за счет инвестора, речь идет о покупке готовых квартир, так как строительство новых будет дорогостоящим, а процесс самой стройки - длительным. Пока главным инвестором является Николаевский Портовый Элеватор.
— На плане изображены территория причала, перегрузочный терминал и площадка под будущую инвестиционную деятельность, под промышленную зону. По данной территории также проходит городской коллектор ливневой канализации, который нужно будет продлить дальше. Планируется строительство очистных сооружений для этого коллектора и для территории терминала, - проинформировала Анищенкова.
Экс-главный архитектор города и член градсовета Владимир Гуллер акцентировал внимание на том, что сначала нужно заняться отселением николаевцев, а уже после того, как этот процесс будет закончен - начинать строительство самого причала. В частности он добавил, что согласно законодательству жильцы могут запросить вместо квартиры частный дом, или же начать разводиться или рожать детей, чтобы получить большую площадь.
На заседании градсовета присутствовал и представитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Александр Стадник, который отметил, что в детальном плане отсутствуют схемы инженерно-технических мероприятий и схемы инженерной подготовки подземных сооружений.
— Есть Государственные строительные нормы к детальному плану территории. В них указан четкий перечень разделов, которые должны быть в детальном плане территории. Один из разделов – это схема инженерно-технических мероприятий. То есть вы предлагаете, чтобы мы сейчас утвердили детальный план территории без полного перечня документов, которые должны быть перед утверждением на архитектурно-градостроительном совете, чтобы мы нарушили букву закона и проголосовали все «За», - заявил он.
Юлия Анищенкова же заявила, что детальный план данной территории разрабатывался на основе Генплана, в котором данных разделов нет, и поинтересовалась, почему ведомство не проследило за этим, когда утверждали главный архитектурный документ горда. В частности, она добавила, что раздел по инженерно-техническим мероприятиям разработают после того, как идентичный раздел разработают в Генплане. Касательно схемы инженерной подготовки подземных сооружений, со слов архитектора проекта, она необходима лишь при разработке детального плана жилых застроек.
Главный архитектор города Андрей Цымбал сообщил, что планируется развитие инфраструктуры Морпорта, в частности — «строительство причала № 8». Цымбал отметил, что первый этап реализации детального плана это возможность строительства гидротехнических причальных сооружений и подъездных путей, а строительство других сооружений рассматривается после согласованного решения об отселении жильцов из зоны планируемого строительства.
Свою точку зрения высказала и начальник отдела культурного наследия Ирина Бондаренко, которая отметила, что улица Новозаводская - историческое место высадки десанта и его нужно сохранить при сносе домов. Однако Анищенкова отметила, что данное место находится немного дальше от домов, так что ему ничего не угрожает.
В итоге члены совета приняли решение поддержать детальный план территории причала № 8 и рекомендовать его к утверждению, с учетом высказанных замечаний. Стоит отметить, что Ирина Бондаренко и представитель ГСЧС Александр Стадник воздержались при голосовании.
Напомним, что в Николаевском морском порту продолжается строительство причала №8, в тылу которого планируется развитие универсального перегрузочного комплекса. Основным назначением причала будет обеспечение погрузочно-разгрузочных и складских работ по приему, хранению и перевалке различных экспортно-импортных грузов.
Ранее сообщалось, что администрация Николаевского морского порта 27 декабря по результатам тендера заказала у ООО «Гидрострой Украина» строительство причала №8 за 379 миллионов 920 тысяч гривен. При этом ООО «Гидрострой Украина» называли фирмой-прокладкой. Однако позже Хозяйственный суд Николаевской области открыл производство по факту закупки Николаевским филиалом ГП «Администрация морских портов Украины» работ по строительству причала №8 стоимостью 380 миллионов гривен.