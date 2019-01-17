Николаевский градсовет согласовал детальный план территории под причалом № 8: «Разработайте раздел по ГСЧС и отселите людей»

В среду, 16 января, архитектурно-градостроительный совет Николаева согласовал детальный план территории на улице Заводской, где морпорт проводит строительство причала №8, но с учетом некоторых замечаний.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в ходе общественных слушаний по данному вопросу николаевцы, проживающие вблизи строящегося причала, пока отказались согласовывать детальный план и потребовали, чтобы горвласть нашла возможность остановить строительство галереи для транспортировки зерна к судам, а также отселила их в другие квартиры.

На предоставленном плане отмечены территория будущего причала №8 с терминалом и расположенные вблизи жилые дома по улице Заводской, 35, корпус 1, 3 и 5, жителей которых в дальнейшем планируют отселить. Как известно, всего таких квартир 47, а общая площадь отселения составляет более 1,2 тысячи квадратных метров.

Юлия Анищенкова По словам архитектора проекта Юлии Анищенковой, отселение будет проводиться за счет инвестора, речь идет о покупке готовых квартир, так как строительство новых будет дорогостоящим, а процесс самой стройки - длительным. Пока главным инвестором является Николаевский Портовый Элеватор.

— На плане изображены территория причала, перегрузочный терминал и площадка под будущую инвестиционную деятельность, под промышленную зону. По данной территории также проходит городской коллектор ливневой канализации, который нужно будет продлить дальше. Планируется строительство очистных сооружений для этого коллектора и для территории терминала, - проинформировала Анищенкова.

Экс-главный архитектор города и член градсовета Владимир Гуллер акцентировал внимание на том, что сначала нужно заняться отселением николаевцев, а уже после того, как этот процесс будет закончен - начинать строительство самого причала. В частности он добавил, что согласно законодательству жильцы могут запросить вместо квартиры частный дом, или же начать разводиться или рожать детей, чтобы получить большую площадь.

Александр Стадник На заседании градсовета присутствовал и представитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Александр Стадник, который отметил, что в детальном плане отсутствуют схемы инженерно-технических мероприятий и схемы инженерной подготовки подземных сооружений.

— Есть Государственные строительные нормы к детальному плану территории. В них указан четкий перечень разделов, которые должны быть в детальном плане территории. Один из разделов – это схема инженерно-технических мероприятий. То есть вы предлагаете, чтобы мы сейчас утвердили детальный план территории без полного перечня документов, которые должны быть перед утверждением на архитектурно-градостроительном совете, чтобы мы нарушили букву закона и проголосовали все «За», - заявил он.

Юлия Анищенкова же заявила, что детальный план данной территории разрабатывался на основе Генплана, в котором данных разделов нет, и поинтересовалась, почему ведомство не проследило за этим, когда утверждали главный архитектурный документ горда. В частности, она добавила, что раздел по инженерно-техническим мероприятиям разработают после того, как идентичный раздел разработают в Генплане. Касательно схемы инженерной подготовки подземных сооружений, со слов архитектора проекта, она необходима лишь при разработке детального плана жилых застроек.

Ирина Бондаренко (справа) Владимир Гуллер (второй справа) Андрей Цымбал

Главный архитектор города Андрей Цымбал сообщил, что планируется развитие инфраструктуры Морпорта, в частности — «строительство причала № 8». Цымбал отметил, что первый этап реализации детального плана это возможность строительства гидротехнических причальных сооружений и подъездных путей, а строительство других сооружений рассматривается после согласованного решения об отселении жильцов из зоны планируемого строительства.

Свою точку зрения высказала и начальник отдела культурного наследия Ирина Бондаренко, которая отметила, что улица Новозаводская - историческое место высадки десанта и его нужно сохранить при сносе домов. Однако Анищенкова отметила, что данное место находится немного дальше от домов, так что ему ничего не угрожает.

В итоге члены совета приняли решение поддержать детальный план территории причала № 8 и рекомендовать его к утверждению, с учетом высказанных замечаний. Стоит отметить, что Ирина Бондаренко и представитель ГСЧС Александр Стадник воздержались при голосовании.

Напомним, что в Николаевском морском порту продолжается строительство причала №8, в тылу которого планируется развитие универсального перегрузочного комплекса. Основным назначением причала будет обеспечение погрузочно-разгрузочных и складских работ по приему, хранению и перевалке различных экспортно-импортных грузов.

Ранее сообщалось, что администрация Николаевского морского порта 27 декабря по результатам тендера заказала у ООО «Гидрострой Украина» строительство причала №8 за 379 миллионов 920 тысяч гривен. При этом ООО «Гидрострой Украина» называли фирмой-прокладкой. Однако позже Хозяйственный суд Николаевской области открыл производство по факту закупки Николаевским филиалом ГП «Администрация морских портов Украины» работ по строительству причала №8 стоимостью 380 миллионов гривен.