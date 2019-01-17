Николаевские «маршрутчики» отключают GPS-трекеры, чтобы конкуренты не отслеживали их расположение, – начальник управления транспорта

Николаевские водители маршрутных такси намеренно отключают GPS-трекеры, установленные на транспорте, чтобы их не могли отследить конкуренты.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил начальник управления транспорта Николаевского горсовета Дмитрий Попов.

— Уже почти все маршрутки обустроены GPS-трекерами, чтобы можно было ее отследить. Но кто-то отключает трекер, он (машина, - ПН) на маршруте, его физически видят, он есть, но водитель взял и выключил его. Знаете для чего? Чтобы конкуренты не видели. К примеру, маршрут №23, выезжая из Коренихи, доезжая до Варваровки трекер у него выключен, въезжая в Варваровку – включает. Почему, чтобы маршрут №3 его не видел. Раньше они все сидели на телефонах: «Вася, я на этой остановке, Петя там поджимает, 51 догоняет, ускорься, затяни, перегони», а сейчас берут телефон, открывают приложение Еasywаy и видят где его конкуренты, и они уже не нарушают правила, в том плане, что разговаривают по телефону, - отметил Попов.

В частности, он добавил, что можно попробовать заставить перевозчиков не выключать трекеры, но николаевцы будут зависеть от частных перевозчиков, пока в городе не будет альтернативы – коммунального транспорта.

Напомним, что начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Дмитрий Попов не отрицает, что в этом году может быть повышение тарифа на проезд в трамваях, троллейбусах и маршрутных такси, однако точной даты он не назвал.

22 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал повышение стоимости проезда в маршрутках города с 1 июля, однако с условием, что до этого дня на всех маршрутках будут стоять GPS-трекеры.

Ранее сообщалось, что в Николаеве не могут объединить систему для отслеживания транспорта. В частности, экс-начальник управления Олег Манушевич после повышения тарифа на проезд заявлял, что в большинстве маршрутных такси Николаева уже установили GPS-трекеры, однако не смотря на это нет гарантии, что человеку удастся в него сесть.