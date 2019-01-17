В САД Николаевщины отчитались, что обеспечили проезд по областным дорогам – дорожники работают круглосуточно

По состоянию на 9 утра 17 января проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен.

Об этом сообщили в Службе автодорог Николаевской области на Facebook.

Сообщается, что 16 января и ночью 17 января на дорогах Николаевщины работало 29 единиц снегоуборочной и посыпочной техники.

Также в Службе отметили, что, по прогнозу погоды в области возможен перепад температур – от -11 ночью до +4 днем.

— Учитывая перепад температур воздуха через отметку 0 ° С на дорогах северной части области возможно образование гололедица на дорогах. Дорожные службы работают в режиме круглосуточного дежурства, - добавили в САД.

Также дорожники просят водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростные режимы и держать дистанцию.

Напомним, на территории Николаевской области в среду, 16 января, ожидается ухудшение погодных условий, однако к вечеру погода улучшилась.