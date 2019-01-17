Транспортная комиссия горсовета Николаева рекомендовала запретить движение большегрузов по Варваровскому мосту и передать его САД

В четверг, 17 января, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам транспорта решили передать вопрос касательно Южнобугского (Варваровского) моста на региональную комиссию ТЭБ и НС, а также через сессию Николаевского горсовета обратится к САД с вопросом передачи моста под их юрисдикцию.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, присутствующий на комиссии нардеп от Николаевщины Борис Козырь напомнил всем, что согласно «Техническому отчету комплексного обследования Южнобугского моста в городе Николаев через реку Южный Буг», которое провели еще в 2017 году, остаточный ресурс моста исчерпан, а также требуется срочно ограничить движение по мосту для его дальнейшей реконструкции и закрытия..Также он добавил, что в одесском направлении через мост каждый день в среднем проходит около тысячи большегрузов.

— Если мы так будем использовать наш мост, то мы в скором времени можем его потерять. Я бы хотел обратиться к местной власти и органам местного самоуправления, чтобы вы разработали проект решения, которым бы полностью запретил движение грузового транспорта по мосту. Я понимаю, что решение не является популярным, но это необходимо, - отметил Козырь.

В тоже время, депутат Сергей Исаков заявил, что не видит необходимости принимать такое решение, так как фактически оно уже есть, однако ни одна из государственных и местных служб не выполнила рекомендации Николаевского горсовета по отработке схемы движения в объезд аварийного моста. Депутата поддержал и глава комиссии Владимир Евтушенко.

В частности, Сергей Исаков интересовался, куда нардеп предлагает пустить транспорт, в случае закрытия моста. Козырь ответил, что возможно пустить транспорт в объезд через Вознесенск и Первомайск, однако депутат проинформировал, что Вознесенский мост в еще более аварийном состоянии, чем Варваровский.

Замдиректора департамента ЖКХ Наталья Осецкая отметила, что департамент получил официальные ответы на запросы от городского совета, в которых сообщается, что Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС при Николаевской облгосадминистрации не уполномочена проводить ограничения движения автомобильного движения. В свою очередь, государственная служба «Укравтодор» сослалась на то, что мост находится в коммунальной собственности города, в связи, с чем они также не уполномочены принимать такое решения. Однако и город не может перекрыть движение через мост, потому что дорожное покрытие принадлежит «Укравтодору». Также Осецкая добавила, что горвласть рассматривает возможность ремонта дороги по Вознесенску, чтобы использовать ее, как объездную дорогу.

Депутат Сергей Шульгач отметил, что он застал, и тот момент, когда Варваровский мост перекрывали частично, так и полностью запрещали движение транспорта.

— Если вы меня спросите, что это такое, я отвечу: это – огромные очереди до начала знака «Николаев» со стороны грузового транспорта, легкового. Это – полный паралич и коллапс в городе. Когда мы проводим хоть какие-то работы на Варваровском мосту, то, поверьте, очереди стоят от одного знака, со стороны Одессы, и другого знака, со стороны Вознесенска. К вопросу ремонта и реконструкции Варваровского надо подходить взвешенно и очень аккуратно, иначе мы полностью парализуем дороги, совмещенные с дорогами общего пользования, международный коридор по трассе М-14, - заявил депутат.

Также он добавил, что полностью перекрыть мост вряд ли получиться, лучшим вариантом было бы сделать какие-то ограничения, а также установить понтонную переправу для грузовых автомобилей.

В свою очередь, замначальника САД в Николаевской области Михаил Ганич предложил подключить к решению вопроса облкомиссию по ТЭБ и ЧС, Николаевский облсовет и Николаевскую ОГА, чтобы те обращались в Кабмин по поводу аварийности моста и необходимости ограничения движения. Однако нардеп Козырь был не согласен с таким предложением, по его мнению это займет немало времени и предложил принимать более радикальное решение.

— Я бы принимал решение не «рекомендовать», а «запретить». И тогда нас все услышат, - отмечал председатель комиссии, поддерживая мнение Козыря и директора «Элу-Автодорог».

После двухчасового обсуждения проблемы депутаты предложили поддержать вынесение на сессию горсовета проекта решения, которым горсовет рекомендовал САД,

Собственно, членам транспортной комиссии и было предложено проголосовать за вынесение на сессию горсовета проекта решения, в котором бы значилась формулировка рекомендовать САД в Николаевской области, Укртрансбезопасности и управлению патрульной полиции в Николаевской области решить вопрос о запрете движения по мосту для грузового транспорта. А также рекомендовать городской ТЭБ и ЧС обратится в региональную ТЭБ и ЧС Николаевской области с целью признать мост аварийным, региональной ТЭБ и ЧС запретить движение крупногабаритного транспорта кроме спецтехники и обратится на сессию Николаевского горсовета о передаче моста под юрисдикцию Службы автомобильных дорог.

В итоге, члены транспортной комиссии поддержали только два последних пункта.

Напомним, что киевская фирма так и не выполнила проект реконструкции Варваровского моста. Департамент ЖКХ Николаевского горсовета повторно объявляет торги на услуги по разработке проекта.

Ранее Александр Сенкевич заявлял, что в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич будет выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.

В частности, Савченко предложил отдать Варваровский мост на баланс «Укравтодора».

Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.