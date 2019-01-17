«Я нахожусь в высокой группе риска»: Жительнице Николаева необходима помощь после пересадки костного мозга

После пересадки костного мозга 29-летняя Вита Николаева, находясь в высокой группе риска, нуждается в средствах на дальнейшие обследования в заграничной клинике.

Об этом «Преступности.НЕТ» написала Вита Николаева.

Напомним, что в 2012 году у Виты диагностировали острый миелобластный лейкоз, в 2017 случился рецидив, ей сделали пересадку костного мозга. Она попала под госпрограмму и Украина оплатила счет из турецкой клиники.

«Всё хорошо прошло и костный мозг прижился. Показатели начали расти. Ещё они конечно далеки от идеальных, но всё же я восстанавливаюсь. И в связи с тем, что не было у меня реакции трансплантат против хозяина я нахожусь в высокой группе риска. Но профессор принял решение, что мне можно ехать домой, к семье, на Украину», - написала девушка.

При этом она отметила, что каждые два месяца ей нужно приезжать в клинику на обследования, а так как госпрограмма закончилась, все это придется делать за свой счет. Клиника подсчитала предположительные расходы до октября 2019 года - необходимо 30 тысяч долларов.

«Это привело меня в шок. Это просто огромная сумма для обычной семьи из Украины. А учитывая то, что последние 7 лет мы боремся с моей болезнью - для нас она просто не подъемная. Первый год после пересадки, эти обследования, приём медикаментов - это как воздух для меня. Если вдруг что то пойдёт не так, врачи смогут вовремя всё поправить. И только ради этого, ради того, чтобы наконец-то жить нормальной жизнью - я прошу о помощи. Прошу, помогите мне. Я знаю, есть неравнодушные к чужой беде люди. Пожалуйста, помогите мне встать на ноги и видеть как растут мои дети», - просит Вита.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанк:

5168 7573 4708 4255 гривна

Оформлена на Николаеву Виту Александровну