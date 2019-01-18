Женщина просит помочь своему 9-летнему сыну, у которого редкое заболевание: «Помогите ему не остаться в детском теле»

Жительница Киева Алена Смитюх просит о помощи для своего 9-летнего сына Александра, у которого редкое заболевание.

Об этом она сообщила редакции «Преступности.НЕТ».

Мальчику поставили диагноз - гипофизарный нанизм, его предостеречь невозможно, но оно поддается корректировке (требуется терапия искусственным гормоном роста). Саша на лечении уже 4 года и его родные «борются за каждый сантиметр роста мальчика».

«Помогите пожалуйста вырасти моему сыну и не остаться в детском теле! Возможно кто-то увидит мое обращение и сможет нам помочь. Время идет и лечить нужно сейчас, пока есть шанс изменить окончательный рост и судьбу ребёнка! Стучусь во все двери, ведь только в моих руках сейчас его будущее», - говорится в письме.

Мама мальчика объяснила, что без уколов гормона роста - организм не растет и не развивается, «сейчас гормон нужен для линейного роста, в дальнейшем для поддержания качества жизни, так как проблема не только в росте, но и внутренние органы уменьшены в размерах, что влияет на работу всего организма».

«Сейчас два месяца ежедневных уколов гормона это для Саши +1 см линейного роста и развития организма в целом. Сыну необходим прием штучного гормона роста «Зомактон», на его возраст ежемесячная стоимость более 20 тысяч гривен, но доза препарата увеличивается с возрастом и рассчитывается по весу ребенка и так до закрытия зон роста (у мальчиков примерно 18-20 лет, индивидуально), только после закрытия зон роста доза спадет на минимальную. Лечение представляет собой ежедневными подкожными инъекциями гормона перед сном еще несколько лет. Помимо гормона Саша принимает таблетки, витамины, усиленное белковое питание, гормональные анализы, УЗИ, МРТ, контроль работы всего организма и все это деньги, которых нам не хватает. Помогите пожалуйста обеспечиться ростовой дозой гормона», - просит мама Саши.

«За эти года лечения своего ребёнка куда я только не обращалась. Благотворительные фонды отказывают, аргументируя тем, что в приоритете детки других регионов или профиль заболевания, берутся за онкозаболевания, сердце, пересадки органов и т.д. Да и 10 лет поддерживать никто не заинтересован, так как результата от лечения ждать долго, но и у нас тоже будет результат, но нужно немного потерпеть и подождать!» - говорится в письме.

Также Алена Смитюх отмечает, что поддержки на постоянной основе ей найти не удалось, она постоянно сама обращается за помощью и ищет «волшебников для Саши».

«Что касается помощи фондов, то один благотворительный фонд в 2017 году нам помог на 3 месяца лечения https://ubb.org.ua/uk/project/3152/, и в 2018 году на 1 месяц лечения помог фонд http://yourfuture.in.ua/projects/yunij-lionel-messi/, а лечение необходимо ежедневно и годами, но время идет... В одном фонде мы числимся, но сбор денег они не ведут, только если я сама найду благотворителя, кто переведет средства, то они закупят гормон на сумму помощи», - сообщает Алена.

Реквизиты:

Приватбанк 5168 7426 0823 6307 (грн) Смитюх Алёна Сергеевна

PrivatBank 5168 7573 4969 9399 (USD) Smityukh Alena Sergeevna

ЄДРПОУ 14360570, МФО банку 305299, счет 29244825509100

+380633491170 Qiwi - кошелёк (мама Саши) и телефон для связи

Переводом через Western Union в Украину, г.Киев, на имя Smityukh Alena Sergeevna, только сообщить номер перевода.

При личной встрече в Киеве вместе с Сашей.

Яндекс-кошелёк https://money.yandex.ru/to/410016623666002

Искусственным гормоном роста «Зомактон». Киев, новая почта отделение №335, Смитюх А.С. (+380633491170) (гормон храниться строго в холодильнике), также приветствуются другие необходимые медикаменты, скидки на анализы, витамины, вещи для Саши и т.д., экономия на этом тоже большая помощь!

Можно помочь через официальный благотворительный фонд, реквизиты вышлю по запросу.

Помимо финансовой и информационной помощи нам можно помочь распространением нашей просьбы "sos", в надежде, что найдутся нужные для нас люди, которые смогут нам помочь... или помочь информационно, подсказать куда и к кому можно попробовать обратиться, где смогут помочь и не оставить наше обращение без внимания. Для нас сейчас любая помощь на вес золота!

Группа в "фейсбук" https://www.facebook.com/groups/146366025853938/

Страница мамы в "фейсбук" https://www.facebook.com/profile.php?id=100014620002033

Инстаграмм https://www.instagram.com/alionasmitiukh/

Группа "Вконтакте" https://vk.com/club49133740