Спасатели дали николаевцам советы по безопасности на зимней рыбалке – нужно вообще не пить алкоголь

Николаевские спасатели опубликовали список рекомендаций, которых следует придерживаться во время зимней рыбалки.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Прежде чем ступить на лед, нужно узнать толщину ледового покрова на водоеме, выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигнет 7 см; для устройства катка нужна толщина льда не менее 10-12 см. Спасатели рекомендуют:

- делать лунки для рыбалки стоит на безопасном расстоянии друг от друга; - не выходите на лед в одиночку и в ночное время; - отправляясь рыбачить, предупреждайте родных, куда идете и в котором часу вернетесь; - запрещается собираться на льду большими группами в одном месте; - категорически запрещается употреблять до и во время отдыха на льду алкогольные напитки.

Во время Крещения чрезмерное пребывание в ледяной воде для незакаленных людей может привести к общему переохлаждению организма. При его первых признаках – ознобе, дрожании, посинении кожных покровов, губ, боли в пальцах рук и ног – человеку необходимо оказать экстренную помощь.