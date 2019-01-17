На Николаевщине экстренно делают ямочный ремонт дорог: «Для безопасности движения»

Служба автомобильных дорог Николаевской области отчиталась о ямочном ремонте трасс Н-11 и Н-24.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко у себя на Facebook.

Максименко отметил, что для ремонта используют горячий асфальт. Руководитель САД назвал это «временными мерами» и добавил, что минусовая температура не мешает ремонту.

— Работы по ликвидации аварийной ямочности по дорогам Н-11 и Н-24, в пределах Николаевской области, продолжаются. Напоминаю, что это временные меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Работы выполняются не горячим асфальтом. Окружающая температура не является помехой. Просьба «экспертам» , «зрады» не разгонять, - написал Максименко.

Руководитель САД добавил, что о стоимости работ сообщит позже.

Напомним, 15 января, по поручению председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко, заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи провел совещание с представителями управления инфраструктуры облгосадминистрации, службы автодорог, облавтодора, Укртрансбезопасности.