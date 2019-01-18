В николаевской бригаде тактической авиации дали старт строительству часовни

В четверг, 17 января, на месте дислокации николаевской 299-й бригады тактической авиации торжественно дали старт строительству часовни святого Ильи.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

На плацу в части собралось множество военнослужащих и представители духовенства – капеллан и «гражданский» священнослужитель. Они выстроились у фундамента будущей часовни – скоро на её месте будет стоять новое «место силы» для военнослужащих. По словам капеллана, в части есть немало верующих, для которых это событие стало знаковым.

- Появление такой святыни очень положительно повлияет не только на меня лично, но и на товарищей и братьев, находящихся в части. Это атрибут веры, гордости и того, что наша часть свято верит в Бога нашего Иисуса, – поделился один из военнослужащих.

После священнослужители прочитали молитву и освятили фундамент будущей часовни, а также и личный состав бригады. Отдельным подарком для солдат стали колядки от юных певцов.

Напомним, что ранее в Николаеве летчики ВВС показали свои новогодние вылеты.