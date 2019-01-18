«Николаевская ТЭЦ» сегодня проводит ремонтные работы – без тепла останутся 10 домов, два детсада и училище физкультуры

В пятницу, 18 января, в связи с тем, что «Николаевская ТЭЦ» проводит ремонт двух аварий на своих сетях по улице Пограничной временно будут отключены от теплоснабжения дома и объекты соцсферы.

Об этом сообщается на странице предприятие в Facebook.

Работы будут проводить на углу улиц Пограничной и Гражданской, а также улиц Пограничной и Корабелов, ориентировочно они продлятся до 20:00.

Список объектов, которые будут временно отключены от теплоснабжения:

10 - жилых домов, из них два ОСМД

1. улица Пограничная, 52

2. улица Пограничная, 72

3. улица Пограничная, 13

4. улица Гражданская, 42

5. улица Гражданская, 44

6. улица Гражданская, 44а

7. улица Гражданская, 46, ОСМД «Ольшанский»

8. улица Кузнечная, 54 б, ОСМД «Наука»

9. улица Кузнечная, 50

10. улица Кузнечная, 52

Объекты социальной сферы:

Учебные заведения - 1 (улица Пограничная 41 - училище ВУФК)

Дошкольные учреждения - 2 (улица Гражданская 44Б - Детский сад № 48; улица Гражданская 48 - детсад №77).

Вместе с этим, вчера вечером, заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи сообщил, что провел оперативное совещание с руководством Николаевской ТЭЦ и ​​руководством областного управления ЖКХ относительно состояния работ по ликвидации порывов на двух участках тепловых сетей, о которых сообщали ранее.

"По информации Николаевской ТЭЦ, в связи с тем, что не удалось устранить утечку теплоносителя из теплосети, без остановки теплоснабжения, на пересечении улиц Пограничной и Гражданской в ​​городе Николаеве, 18 января планируется временное перекрытие запорной арматуры на указанном участке в районе улицы Садовой. Это, кроме временного прекращения теплоснабжения 10 жилых домов (ул.Пограничная, Гражданская, Кузнечная) и 2 детских садов (48, 77) - о чем сообщалось ранее, может повлиять на ухудшение гидравлического режима и качества услуг по централизированого теплоснабжения в Центральном и Ингульскому районах города", - сообщил Валентин Гайдаржи.

По его словам, руководству ТЭЦ поручено принять все исчерпывающие меры, чтобы жители города в связи с этим почувствовали минимум дискомфорта. Отдельно заместитель главы ОГА обратился к жителям Николаева, чтобы те, в случае возникновения каких-либо внештатных ситуаций во время проведения ремонтных работ на теплосетях, обращались на «горячую линию» главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко. "Ситуация находится на постоянном контроле. Будем реагировать в кратчайшие сроки", - подытожил заместитель главы ОГА.

Как известно, 14 января на трубопроводе на перекрестке улиц Пограничная и Корабелов, а также улиц Пограничная и Гражданская произошла авария сетей теплоцентрали. В связи с необходимостью проведения ремонтных работ временно ограничили теплоснабжение в 10 жилых домах, двух детсадах и в училище физкультуры. Позже «Николаевская ТЭЦ» из-за погодных условий приостановила на два дня работы.

Напомним, что в Николаеве в ночь на 10 января из-за дефекта на сетях ПАО «Николаевская ТЭЦ» в центре города 72 жилых дома, а также ряд учреждений социальной сферы и органов власти оставались без отопления. Днем тепловики ликвидировали проблему и начали запуск на проблемном участке сети.

Отметим, что по причине того, что никто не хочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ» центр города могут «разрывать по 10 раз на протяжении года».

Ранее сообщалось, что сделать какой-либо ремонт по улице Московской в городе Николаеве невозможно из-за аварийных теплосетей «Николаевской ТЭЦ», которые постоянно прорывают. Также неоднократно сообщалось о том, что аварии на теплотрассе и других коммуникациях на Московской случаются ежегодно, из-за чего коммунальщики их постоянно ликвидируют, но аварии повторяются вновь и вновь.

Отметим, что КП «Николаевоблтеплоэнерго» хотело забрать сети ТЭЦ себе проектно-исполнительную документацию на сети по улице Московская, Чигрина и 3-я Слободская, но у публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» их нет. Из-за чего данные действия невозможны.

В частности, ранее Алексей Савченко отмечал, что никто не купит и не захочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ», так как ее сети находятся в плохом состоянии: «Мы не найдем такого дурака».

А в ноябре 2018 года депутаты Николаевского горсовета планировали обратятся к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой отказаться от приватизации «Николаевской ТЭЦ» и передать ее в коммунальную собственность города. К тому же, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко планировал обратится в Кабинет министров Украины с просьбой передать «Николаевскую ТЭЦ» на баланс города.

15 января директор «Николаевской ТЭЦ» Юрий Кишко сообщил, что в этом году теплосети по улице Московской реконструироваться не будут, так как у предприятия нет на это денег. При этом проект будет готов к весне 2019 года.

А 16 января на заседании Кабмина премьер-министр Гройсман поддержал идею передачи теплоэлектроцентралей из государственной в коммунальную собственность. В частности речь шла и о «Николаевской ТЭЦ».