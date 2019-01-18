В Николаеве суд оштрафовал на ₴10 тысяч водителя «скорой», который пьяным ехал на вызов

Судья Заводского районного суда Ирина Боброва признала водителя скорой медицинской помощи, которого патрульные остановили пьяным, виновным в административном правонарушении и назначила наказание в виде штрафа.

Об этом свидетельствует соответствующее решение суда.

Как известно, в Николаеве в ночь на 14 ноября патрульная полиция выявила двух водителей скорой медицинской помощи, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. У патрульных возникли сомнения в нормальном состоянии водителя «скорой», когда тот проехал три квартала с включенным сигналом поворота, а также не смог нормально войти в один из поворотов. Этот водитель кареты медпомощи выезжал на ДТП в районе 3-Слободской, чтобы забрать пострадавшего. Алкотестер «Драгер» показал результат в 1,94 промилле алкоголя в организме водителя.

Кроме того, патрульные предложили пройти тест еще одному водителю «скорой», который выехал в паре со своим коллегой. После нескольких неудачных попыток продуть в «Драгер», прибор показал 0,64 промилле.

В судебное заседание мужчина не явился и о причинах своей неявки не сообщил. Суд исследовал материалы дела, в частности, акт осмотра на состояние алкогольного опьянения с помощью алкотестера, письменные пояснения свидетелей, результаты теста на алкоголь.

В результате судья признала водителя виновным и оштрафовала на 10 тысяч 200 гривен, а также лишила права управления транспортными средствами сроком на один год.

Напомним, что ранее замглавы Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко заявил, что эти водители «скорой» уволены, а руководство Николаевского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф получило выговор.