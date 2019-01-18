Николаевская ГФС призывает вовремя подавать декларации о доходах: «По итогам 2017 года около 2 тысяч физлиц заплатили штраф»

В Главном управлении ГФС Николаевской области сообщили, что никаких изменений в налоговый кодекс Украины в 2019 году в части декларировании доходов не внесено и призвали не нарушать сроки подачи деклараций.

Об этом стало известно в ходе брифинга начальника управления налогов и сборов с физических лиц Людмилы Гетманец.

— Декларированию подлежат все доходы, которые были получены в течении 2018 года, кроме тех, за которые же был уплачены налоги, налоговыми агентами. Плательщик налога, который получил доходы от лиц, которые не являются налоговыми доходами, либо если получил доходы из-за рубежа – он обязан не позднее 1 мая 2019 года подать декларацию про имущественное состояние и доходы, в котором задекларировать все доходы, которые были получены, соответственно за это будет начислен налог вместе в военным сбором и в течении 60 дней человек должен уплатить налог и сбор в бюджеты, - сообщила Гетманец.

Основные случаи получения доходов, которые налогоплательщик должен задекларировать, это доходы: от предпринимательской деятельности, от проведения независимой профессиональной деятельности, полученные от человека, который не является налоговым агентом, иностранные доходы, от операций с инвестиционными активами, от предоставления в аренду/субаренду жилья и прочей недвижимости, если арендатор является физлицом, который не является субъектом хозяйствования, доходы в виде наследства, от лиц, которые не являются членами семьи первой и второй ступени родства, а также доходы полученные от продажи собственной сельхоз продукции.

Также подать декларацию могут физлица, которые хотят воспользоваться своим правом на налоговую скидку. В частности, это граждане, которые:

- на протяжении прошлого года оплачивали проценты по ипотечному жилищному кредиту; - перечисляли средства в виде благотворительных взносов неприбыльным организациям; - платили учебным учреждениям; - оплачивали страховые взносы по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов; - понесли потери на оплате вспомогательных репродуктивных технологий; - понесли потерю на оплату госуслуг, связанных с усыновлениям детей, включая оплату госпошлиной; - понесли потери в связи с переоборудванием транспортного средства, который принадлежит налогоплательщику; - физлица, которые понесли потери на оплату расходов на строительство доступного жилья.

При этом декларации не подаются в случае операции продажи или обмен имущества, за которую был уплачен налог и если физлица получали доход в виде объекта наследства, которые облагаются по нулевой ставке, либо с которой был уплачен налог.

Декларацию о доходах можно подать в налоговой инспекции по месту регистрации, или через уполномоченное лицо, почтой, а также в электронном виде. Последний вариант, на сегодняшний день, является самым популярным.

Также Гетманец напомнила, что данная процедура обязательная и предусмотрена законодательством и соответственно за неподачу декларации предусмотрена ответственность.

Так как процесс декларирования доходов идет только 18 дней, то мало кто подал свои декларации.

— Мы еще не делали мониторинга. На сегодняшний день очень мало деклараций. Активизация работы по подаче декларации начинается с февраля. Можем сказать только по итогам 2017 года, нам подали декларации порядка 43 тысяч граждан, к сожалению, не все подали своевременно, на 1 мая мы получили около 42 тысяч деклараций, и около 2 тысяч физлиц обозначенные, как возможные декларанты, такие декларации не подали. Безусловно они привлечены к подаче декларации и к финансовым последствиям для каждого из них, - заявила начальник управления налогов и сборов.

Напомним, что с 1 января 2019 года началась кампания декларирования доходов граждан, полученных в 2018 году. Ранее в ГФС Николаевщины сообщили, что с начала года изменились соцстандарты.

Стоит отметить, что Николаевщина оказалась на втором месте по декларарованию доходов граждан – на 1 декабря 88,3 миллиона.