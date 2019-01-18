Украинская компания Allset, созданная выпускником школы «Гипанис», объявила о старте сотрудничества с Google

Стас Матвиенко Украинская компания Аllset, созданная выпускником школы «Гипанис», объявила о старте сотрудничества с Google. По условиям партнерства все рестораны-партнеры Allset в сервисе Google Maps будут отображаться со ссылкой на украинский сервис.

Об этом сообщает AIN.UA.

Компания Allset была основана в 2015 году Стасом Матвиенко. Сейчас у компании есть два офиса – в Сан-Франциско и Киеве, причем вся техническая разработка происходит в Украине.

На сегодня партнерами Allset являются 1700 ресторанов в 11 городах США: Сан-Франциско, Пало-Альто, Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Остин, Сиэтл, Лас-Вегас, Лос-Анджелес и Сан-Хосе. Одноименное приложение компании помогает американцам существенно экономить время в ресторанах путём предварительного бронирования столика, осуществления заказа и его оплаты. Среди ресторанов-партнеров Allset – BJ’s Restaurant & Brewhouse, Buffalo Wild Wings, Bareburger, Pokéworks, Freshii, The Bean, Noon Mediterranean, by Chloe и другие.

По мониторинговым данным, за 2018 год количество заказов через сервис увеличилась более чем на 100% в сравнении с 2017-м. В планах компании на этот год – подключить еще три новых города и увеличить количество заказов на 150% по сравнению с 2018-м.

Как отмечает генеральный директор Allset Стас Матвиенко «Сотрудничество с Google – это большая победа и большой вызов одновременно. В 2019 году мы ожидаем мощного органического роста клиентов и партнеров. А сотрудничество с Google только закрепит наши позиции на рынке и поможет приумножить их количество. Именно поэтому мы расширяем команду, чтобы, несмотря на масштабирование бизнеса, и в дальнейшем гарантировать качество сервиса Allset».

В 2017 году, по информации представителей компании, Allset привлекла $5 млн от Greycroft, Andreessen Horowitz, Vaizra Investments, Compound, FJ Labs и SMRK.

Отметим, Стас Матвиенко, как и его брат-близнец, Павел, выпускники частной николаевской школы «Гипанис-ЭОС». А компания Павла RetargetApp, на сегодня является одной из немногих, получивших статус официального партнёра компании Facebook.