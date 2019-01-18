В Николаеве хотят реорганизовать городской тубдиспансер, чтобы получить финансирование от Нацслужбы здоровья Украины

В четверг, 17 января, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам транспорта поддержали предложение начальника горздрава Ирина Шамрай о реорганизации противотуберкулезного диспансера в Николаеве.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный процесс обусловлен преобразованием всех учреждений второго уровня оказания медпомощи в некоммерческие коммунальные медицинские учреждения для того, чтобы заключить договор с Национальной службой здоровья Украины, которая будет финансировать больницы.

После реорганизации, тубдиспансер будет переименован в «Городской центр социально значимых болезней».

Членов комиссии беспокоил вопрос не подразумевает ли это ликвидацию тебдиспансера. В свою очередь, начальник горздрава заявила, что об этом речи не идет.

— Это прекращение деятельности путем реорганизации преобразования в коммунальное некоммерческое предприятия Николаевского городского совета, - подытожила Шамрай.

В ходе обсуждения вопроса также стало известно, что «в прошлом году 271 человек заболел впервые, 1770 человек у нас находятся на учете в тубдиспансере».

В итоге, трое присутствующих членов комиссии поддержали данный вопрос.

Напомним, что ранее Ирина Шамрай в интервью для Преступности.НЕТ сообщила, что тубдиспансер находиться не в лучшем состоянии, но ремонтировать его в ближайшее время не планируют.

Ранее, депутаты Николаевского городского совета поддержали проект решения о прекращении деятельности городской детской поликлиники №3 по улице Курортная, 3/1, и городской детской поликлиники №4 по улице Садовая, 30 в результате их реорганизации путем присоединения к городской детской больницы №2.

Стоит отметить, что ранее житель Николаева заявил, что в педиатрическом отделении №2 городской детской больницы №2 сокращают 15 работников по собственному желанию из-за того, что здание продали в частные руки. В тоже время начальница горздрава Ирина Шамрай заверила, что медики лишь переезжают в другое здание.

Позже депутаты Николаевского городского совета Лариса Веселовская и Татьяна Суслова на заседании гумкомиссии поскандалили с заместителем начальника управления здравоохранения Владимиром Фаюком, из-за того, что трех узкопрофильных врачей городской детской больницы №2 по адресу Космонавтов, 144, переведут в другие поликлиники.

При этом на сессии родители тех детей, которые наблюдаются у врачей данной поликлиники заявили, что там не три, а пять узкопрофильных медиков и если их убрать, то это доставит уйму неудобств молодым мамам.

Отметим, что Сенкевич на заседании сессии попросил не принимать по этому вопросу никаких кадровых решений, а на заседание профильной комиссии пригласить чиновников здравоохранения, всех главврачей, больницы которых затрагивает этот процесс, и родителей, чтобы объяснить им, что к чему.

В частности, на аппаратном совещании Александр Сенкевич предложил отказаться от реорганизации педиатрического отделения №2, по адресу Космонавтов, 144, если оно нанесет вред горожанам района.

Также, комиссия по ЖКХ горсовета Николаева рекомендовала горздраву не забирать с педиатрического отделения №2 узкопрофильных медиков. В итоге комиссия по вопросам здравоохранения Николаевского горсовета решила взять перерыв на изучение вопроса касательно реорганизации педиатрического отделения №2, по адресу Космонавтов, 144, так как мамы, которые лечат там своих детей, выступают против таких изменений.