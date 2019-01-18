«Уже раз поддержали и оказались идиотами»: Транспортная комиссия горсовета Николаева отказалась рассматривать повышение тарифа на проезд

Члены транспортной комиссии Николаевского городского совета, в четверг, 17 января, не захотели рассматривать обращение главы общественного союза «Инфраструктура Николаевщины» Эдуарда Волошиновича по поводу пересмотра текущих тарифов на перевозку пассажиров.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Эдуард Волошинович объяснил, что было заседание совместно с вице-мэром Юрием Андриенко, где обсуждались вопросы перевозчиков, в том числе и повышение тарифа на проезд, так как 5 гривен уже не хватает. Однако, депутаты негативно отреагировали на просьбу Волошиновича и заявили, что не будут давать какие-либо рекомендации по данному поводу.

Так, депутат Владимир Садыков напомнил, что «вопрос тарифов - это парафия исполкома», а депутатам нечего туда вмешиваться.

— Мы уже один раз поддержали, и что в конечном итоге: ваши коллеги договорились напрямую с исполнительной властью и мы оказались идиотами, которые что-то поддерживают, - заявил депутат Сергей Исаков.

Глава комиссии Владимир Евтушенко заявил, что на комиссии данный вопрос рассматривать не будут и предложил решать его с заместителями мэра.

— Я понимаю, у людей бизнес и все прочее, но вы пришли вместе с перевозчиками на комиссию. Мы тогда (зимой 2018 года, когда перевозчики прошли с просьбой пересмотреть тариф - ПН) потратили много времени, попытались вникнуть в ситуацию, заняли конкретную позицию, что такая стоимость проезда может быть приемлема. В конечном итоге: кто-то с кем-то пошептался, приняли решение за 5 гривен, и все — нет вопросов! Пошепчитесь еще где-нибудь в кулуарах и примите решение. Наши полномочия решение этого вопроса не входит, - подытожил депутат Исаков.

Напомним, что начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Дмитрий Попов не отрицает, что в этом году может быть повышение тарифа на проезд в трамваях, троллейбусах и маршрутных такси, однако точной даты он не назвал.

Как известно, 22 июня 2018 года исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал повышение стоимости проезда в маршрутках города с 1 июля, однако с условием, что до этого дня на всех маршрутках будут стоять GPS-трекеры. Отметим, что перед повышением тарифа перевозчики требовали установить стоимость в районе 6-12 гривен.

При этом, после повышения тарифа на проезд в маршрутных такси, депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач заявил, что большинство «маршруток» простаивают, и нужно еще повышать тариф.