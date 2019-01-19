В Италии целый город попросили сохранять тишину, чтобы записать скрипку Страдивари

В 2019 году итальянские звукорежиссёры запустили в Кремоне проект цифровой записи уникальных инструментов 17-го и 18-го веков для будущих поколений. Для этого всех жителей города попросили на время записи сохранять тишину.

Об этом сообщает «Tjournal».

Небольшой итальянский город Кремона (около 70 тысяч человек) – родина множества музыкальных инструментов и мастеров, которые их создавали. Самым известным из них был Антонио Страдивари.

База данных «Stradivarius Sound Bank» будет состоять из всех возможных тонов, изданных инструментами Страдивари. Его скрипки и виолончели хранятся в музее Кремоны и регулярно реставрируются, но в будущем на них уже будет невозможно играть. Для записи использовали 32 сверхчувствительных микрофона. Из-за этого авторы проекта столкнулись с проблемой – посторонними звуками.

- Мы поняли, что улицы вокруг зала для записи вымощены булыжником. Это кошмар. Звук автомобиля, идущая на каблуках женщина – всё это производило вибрации, которые отражались в микрофонах и делали всю запись бесполезной, - отметили организаторы.

На помощь проекту пришёл мэр Кремоны и по совместительству глава фонда Страдивари. Он распорядился перекрыть улицы вокруг зала для записи и попросил всех жителей сохранять тишину. Для этого он провёл специальную пресс-конференцию, а в день записи на улицах дежурила полиция.

Всё было готово. Первым делом звукорежиссёры стали записывать скрипку Страдивари. И после первых же нот оборудование показало, что какой-то громкий звук помешал записи. Участники проекта включили запись заново и поняли: кто-то в здании уронил стекло на пол, и микрофоны уловили это.

Выяснилось, что бариста в кафе в другой части музея протирала стакан и случайно разбила его. Запись пришлось начинать заново. В разговоре с «New York Times» она вспомнила:

- Все посетители в этот момент замерли. Я раньше ничего не разбивала, но именно в этот день. Даже полицейский зашёл к нам и попросил не шуметь. Я была очень смущена.

Напомним, что ранее на пункте пропуска задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Донецк скрипку Страдивари 1730 года.