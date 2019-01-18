Вступительная кампания 2019 года – определены риски для абитуриентов

В январе Министерством образования была проведена серия региональных совещаний, посвященных организации вступительной кампании 2019 года. Анализ рассмотренных вопросов позволяет выделить основные риски для абитуриентов.

Об этом сообщает пресс-служба университета имени П. Орлика.

1. Наличие «порогового балла» по каждому предмету, то есть такое количество тестовых балов, которое может набрать минимально подготовленный абитуриент. Абитуриенты, которые не набрали «пороговый бал», не могут подавать результаты ВНО для поступления в ВУЗ. Например, абитуриент, который сдал ВНО менее чем на 150 баллов, не может быть зачислен на медицинские специальности, с результатами менее 130 баллов – на специальности «фармация, промышленная фармация» и «право» соответственно.

2. Сокращение сроков вступительной кампании 2019 года.

3. Значительное уменьшение количества специальностей, на которые может подать документы абитуриент.

4. Требования МОН убрать демпинговые цены, а это значит значительное повышение стоимости обучения на контракте с учетом модели расчетов, предложенной МОН.

5. Сокращение бюджетных мест на наиболее популярные специальности в пользу госзаказа на определенный круг маловостребованных, в абитуриентской среде, профессий.

6. Приоритетное предоставление бюджетных мест абитуриентам с высокой социальной ответственностью, то есть согласным работать на протяжении трёх лет в сельской местности.

Есть ли возможность у абитуриентов (как сегодняшних одиннадцатиклассников, так и выпускников прошлых лет) избежать этих рисков и, все-таки, стать студентами?

Международным классическим университетом имени П. Орлика разработана модель ранней профессиональной подготовки учащихся 11 классов, позволяющая выпускникам полностью избежать рисков вступительной компании.

Пошагово, ее можно представить следующим образом:

1. Учащиеся 11 классов, параллельно с обучением в школе, проходят дистанционный курс рабочей специальности, в течении которого они выполняют, в среднем, 22 контрольные работы.

2. Одновременно с аттестатом, учащиеся 11 классов получают диплом квалифицированного работника.

3. На сновании данного диплома и школьного аттестата, абитуриент может стать студентом ВУЗа, независимо от результатов ВНО.

Результаты и преимущества такой модели:

1. Независимо от качества сдачи ВНО, наличие диплома квалифицированного работника позволит абитуриенту быть зачисленным на второй курс колледжа университета и получить диплом младшего специалиста, с возможностью продолжения обучения, с третьего курса, по сокращенной программе бакалаврата.

2. Срок обучения, за счет прохождения части учебной программы во время обучения в школе, в зависимости от специальности, гарантировано сокращается от 6 месяцев до одного года.

3. В случае изменения жизненной ситуации, диплом квалифицированного работника дает возможность начать работать сразу после школы или сочетать работу с учебой.

Начать профессиональную подготовку, во время обучения в школе, абитуриенты смогут по следующим рабочим специальностям:

• Младшая медицинская сестра по уходу за больными • Лаборант химико-бактериологического анализа • Деловод • Стюард • Кассир (на предприятии, в учреждении, организации) • Паспортист • Охранник.

После получения соответствующего диплома, зачисление летом без ВНО возможно на 2 курс следующих специальностей образовательного уровня «младший специалист»:

• Фармация • Право • Компьютерная инженерия • Журналистика • Гостинично-ресторанное дело • Геодезия и землеустройство • Финансы, банковское дело и страхование • Учёт и налогообложение • Маркетинг • Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность • Медсестринство.

После получения диплома младшего специалиста, выпускники могут быть зачисленными на 3 курс бакалаврата по специальностям:

- Транспортные технологии (автомобильный транспорт) - Технологии медицинской диагностики и лечения - Финансы, банковское дело и страхование - Психология (медицинская психология) - Физическая терапия, эрготерапия - Гостинично-ресторанное дело - Геодезия и землеустройство - Компьютерная инженерия - Дошкольное образование - Начальное образование - Медсестринство - Журналистика - Фармация - Туризм - Право

Важно отметить, что по такой же модели могут поступить в высшее учебное заведение и выпускники прошлых лет. Для них получение рабочей профессии возможно в форме как дистанционного, так и обучения на стационаре.

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