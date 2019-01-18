Директор «Николаевэлектротранса» подал на увольнение, так как его кандидатуру не согласовал Омелян – мэр сделал его «и.о.»

Владимир Евтушенко Депутат Николаевского горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Владимир Евтушенко, которого мэр Александр Сенкевич в мае прошлого года назначил директором КП «Николаевэлектротранс», с 23 января станет исполняющим обязанности главы предприятия.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

По его словам, это связано с тем, что адвокат Н.Иванова обратилась к Сенкевичу с запросом по поводу законности нахождения Евтушенко в должности директора. Как известно, кандидатура Евтушенко не была согласована с Министерством инфраструктуры Украины.

— Есть такая адвокат Иванова, которая обратилась к господину мэру с запросом по поводу моего присутствия на должности директора электротранса в связи с тем, что моя кандидатура не согласована с Министерством инфраструктуры Украины. И в этом есть нарушение закона в плане назначения руководителей, которые не прошли согласования с министерством, - сообщил руководитель КП.

При этом он отметил, что у адвоката Ивановой есть конфликт интересов касательно «Николаевэлектротранса».

— Я хочу сказать следующее, что госпожа Иванова является участником судебного процесса с электротрансом в отношении того, что они заявили иск, потому что мы («Николаевэлектротранс», - ПН) им отказали в устройстве автостоянки на территории с повышенной опасностью по адресу улица Строителей, 22, - ей, Солтысу (депутат горсовета Олег Солтыс, - ПН), и Терещенко (экс-депутат горсовета, друг Солтыса, Максим Терещенко - ПН). Там стоит подстанция, заведен кабель – 6 тысяч кВт, а они на нем расставляли машины. Я им отказал в этом, они нарушая закон и все критерии пожарной безопасности, настаивают на том, чтобы я разрешил им там стоять. Я отказал, - добавил депутат.

При этом он отметил, что в связи с нарушением при назначении он подал заявление мэру Сенкевичу на увольнение с должности директора КП. При этом мэр решил сделать его и.о. директора КП.

— Я согласно контракту написал заявление на имя городского головы о том, что моя кандидатура не согласована: «Прошу меня уволить». Дальше в нашем контракте есть еще один пункт, который касается того, что мы вправе выполнить наши дальнейшие действия по соглашению сторон – мы можем определить мой статус. Может я останусь так или буду и.о. Мэру я заявление подал сегодня, потому что один из пунктов контракта не согласован. Мэр рассмотрел его и предложил мне должность и.о. с 23 января, - подытожил Евтушенко.

Напомним, ранее депутат Олег Солтыс посчитал назначение Евтушенко незаконным и обратился к прокурору Николаевской области.

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание мэру Николаева Александру Сенкевичу начать проверку относительно директора «Николаевэлектротранса» Владимира Евтушенко, так как перед вступлением в должность директора КП он не передал корпоративные права на 3,5 миллиона гривен в ООО «Глобус-Плюс» другому человеку. Сам депутат утверждает, что он их передал, но «возможно их неправильно зарегистрировали».

Позже Владимир Евтушенко сообщил, что в отношении него уже провели служебное расследование по факту нарушения требований статьи 36 Закона о предотвращении конфликта интересов в связи с наличием у него предприятий или корпоративных прав, и отметил, что никакой коррупционной составляющей в его деятельности нет.

Добавим, что 17 января Владимир Евтушенко в телефонном разговоре с кем-то из чиновников Министерства инфраструктуры жаловался на то, что его «пытаются выжить» из предприятия, якобы потому что он пресёк разграбление КП со стороны городских чиновников и депутатов.

Отметим, что ранее Владимир Евтушенко заявлял, что хочет уволиться после 14 ноября. Однако Сенкевич заявил, что не готов его отпускать. Что касается объектов по адресу улица Строителей, 22, то в сентябре 2018 года комиссия по вопросам ЖКХ порекомендовала управлению коммунального имущества Николаевского горсовета провести инвентаризацию имущества КП «Николаевэлектротранс», в результате которой баню признать бесхозной и принять на баланс предприятия. Также на этом объекте есть автомойка, СТО и бар.