С конкурса в Антикорсуд окончательно выбыли восемь кандидатов – в их числе судья из Николаева

18 января прошло первое совместное заседание Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей. По его итогам 8 кандидатов исключили из конкурса на должность судей Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщают на сайте Центра противодействия коррупции.

Так, уже не могут претендовать на должности антикоррупционных судей Оксана Голуб, Анатолий Загородний, Тарас Заяц, Анатолий Квятковский, Юрий Кулинич, Евгений Мартынов и Игорь Штульман. В списке также оказался судья Центрального районного суда Николаева Дмитрий Тишко.

Сообщается, что они имели возможность прокомментировать сомнения в добропорядочности и профессионализма, высказанные по ним международными экспертами, а также ответить на дополнительные вопросы.

Один из кандидатов Юрий Кулич не прибыл на заседание из-за больничного, направив письмо с просьбой перенести рассмотрение его кандидатуры.

Однако ГРМЕ и ВККС приняли единогласное решение о рассмотрении кандидатуры Кулича сегодня. Эксперты показали, как работает международный стандарт отбора судей: кандидаты, которые не могут доказать происхождение имущества или другие действия, выбывают из конкурса. Эксперт Центра Анастасия Красносельская отметила, что объяснения некоторых судей о сомнительном происхождении их имущества были «смешными» и не убедили экспертов.

«Сегодня ГРМЕ услышала от кандидатов множество манипулятивных объяснений по их сомнительному имуществу или поведению, однако ни одно из них не удовлетворило международных экспертов. В отличие от ВККС, которая принимала на веру смешные объяснения кандидатов в конкурсе в Верховный Суд, международные эксперты не согласились признать добродетельными сомнительных кандидатов на основании сомнительных доказательств», - сказала Анастасия Красносельская.

Напомним, как в Николаеве сотрудники СБУ задержали двоих диверсантов, которые готовили провокации на 9 мая. Прокуратура попросила избрать им в качестве предварительной меры пресечения содержание под стражей, но судья Центрального районного суда города Николаева Дмитрий Тишко не удовлетворил ходатайство в отношении одного из подозреваемых и постановил всего лишь взять подозреваемого под домашний арест. Это решение вызвало недоумение даже у коллег судьи. В итоге подозреваемый подался в бега.

Также напомним, как посольство США в Украине раскритиковало результаты судебной и антикоррупционной реформы Украины в связи с восстановлением в должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.