«Составляла треть веса пациентки»: В Киеве врачи удалили женщине 31-килограммовую опухоль

По словам докторов, полтора года назад они удалили самое большое новообразование, от которого в Украине удалось избавить пациентку.

Об этом женщина рассказала в интервью «Факты», передает «РБК-Украина».

Проблемы со здоровьем у Татьяны начались почти десять лет назад, когда у нее появилось небольшое образование в брюшной полости. Но она обратилась за помощью не сразу.

Сначала ей казалось, что можно обойтись и без хирургического вмешательства. Потом в семье были проблемы со здоровьем мужа, и нужно было помочь дочери, которая только окончила школу.

- Теперь понимаю, что на себя годами не обращала внимания, а живот рос, и когда это стало очень заметно, уже просто боялась идти к врачам, — рассказала Татьяна.

Она также рассказала о том, что было несколько попыток проконсультироваться у столичных специалистов. Но никто из них не давал положительных прогнозов. Поэтому ложиться под нож женщина не решалась.

Но шло время и живот женщины также рос. Она пыталась скрывать его одеждой, но все равно это у нее не сильно получалось. Татьяне также пришлось уйти со своей работы заведующей детским садом.

После этого, дочь Татьяны отвела ее в Клинику Спиженко, где после обследования сразу же назначили операцию.

Онкогинеколог Лина Гирагосова отметила, что в своей практике она никогда не сталкивалась с такими огромными опухолями. По ее словам, откладывать операцию было уже невозможно. Опухоль так разрослась, что составляла треть веса тела Татьяны. Кроме того, новообразование давило на соседние органы и мешало их работе.

Операция, которая длилась всего полтора часа, прошла хорошо.

- Мы убрали опухоль весом 31 килограмм. По моим сведениям, это самое большое новообразование, от которого в Украине удалось избавить пациентку, - отметила специалист.

Татьяна рассказала, что после операции стала чувствовать себя лучше и ей не пришлось даже сидеть на диете. Она также рассказала о том, что в последние годы ела очень маленькими порциями из-за того, что опухоль подпирала желудок и еды в него помещалось мало. Кроме того, она также пила понемногу. Мочевой пузырь был сдавлен. А после операции все органы стали на свое место и появился аппетит.

Татьяна рассказа, что вернулась на работу в детский сад, а также еще увлеклась нетрадиционной медициной и хочет помогать людям восстанавливать здоровье.