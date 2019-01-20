В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ рождения детей

Беременные женщины в Саудовской Аравии больше не обязаны получать согласие опекунов мужского пола (мужей, отцов или братьев) при выборе того или иного способа деторождения.

Об этом сообщает «kommersant» со ссылкой на издание The National.

Теперь саудовские женщины сами будут решать, делать ли им кесарево сечение или рожать естественным путем.

Кроме того, теперь женщинам не нужно будет получать подпись опекунов, чтобы узнать у врача предполагаемую дату родов или любую информацию о своей беременности. Также женщины могут самостоятельно выбрать, кто из родственников или друзей будет находиться рядом с ними во время родов.

О новых правилах Министерство здравоохранения Саудовской Аравии объявило на этой неделе. Полный перечень нововведений опубликован в аккаунте ведомства в Twitter.

«Женщинам также разрешается передвигаться во время родов (ходить), если нет противопоказаний по состоянию здоровья»,— говорится в заявлении.

Отметим, в последнее время жительницам королевства предоставляют все больше прав в рамках социальных и экономических реформ, проводимых наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. В частности, женщинам разрешили посещать футбольные матчи и работать по некоторым специальностям, ранее недоступным. Власти Саудовской Аравии также обязали оповещать женщин о разводе по СМС.