Во Львове умер 98-летний лидер ОУН, который прошел концлагерь Аушвиц

Во Львове умер 98-летний Омелян Коваль, один из лидеров Организации украинских националистов (бандеровское крыло), узник нацистского лагеря Аушвиц.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Омелян Коваль родился 4 февраля 1920 года в селе Рахин Долинского района Ивано-Франковской области. Присоединился к ОУН в 1938 году под псевдонимом «Демьян», был в проводе организации.

В 1941 году немецкие оккупанты арестовали его, сначала он находился во Львове в тюрьме на Лонцкого, потом его отправили в концлагерь в Аушвиц, где он был с другими оуновцами до 1945 года, в частности и двумя братьями Степана Бандеры.

На руке Омеляна Коваля сохранился лагерный номер – 49730.

В послевоенное время он оказался в эмиграции в Германии, затем в Бельгии, а в 1997 году принял украинское гражданство и переехал на постоянное жительство во Львов. На вопрос, почему вернулся в Украину, отвечал, что чувствует себя здесь счастливым и здесь хочет умереть, пишет издание.

Последние годы Омелян Коваль тяжело болел, за ним ухаживала его дочь, которая также переехала в Украину. Коваль написал книгу «Воспоминания моей жизни», где описал все важные события, которые пережил, в частности в лагере в Аушвиц.

Напомним, ранее из Верховной Рады госпитализировали 85-летнего нардепа Шухевича.