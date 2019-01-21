NASA опубликовало фото двух ураганов на Юпитере

NASA опубликовало снимок поверхности Юпитера, на котором можно увидеть два больших урагана - Большое красное пятно и Овал ВА.

Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства.

Изображение было составлено землянами из снимков, которые прислала станция Juno («Юнона»), изучающая системы Юпитера.

Снимки были сделаны во время сближения с планетой 21 декабря, когда расстояние от аппарата до планеты составляло от 38,3 тысяч км до 55,5 тысяч км.

Ураган Овал ВА образовался из трех отдельных ураганов, которые слились в 2000 году. Ученые уверены, что Большое красное пятно было образовано вследствие аналогичного процесса несколько столетий назад.

Красноватый оттенок ураганам придают вещества, которые называются хромофорами.

Напомним, что американские исследователи впервые зафиксировали разрушение звезды и рождение черной дыры.