В Японии умер старейший мужчина на Земле – ему было 113 лет

В Японии умер 113-летний Масадзо Нонака, который в апреле 2018 года был признан самым пожилым мужчиной из живущих на планете. Нонака умер в своем доме в поселке Асеро.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на агентство «Kyodo».

Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере острова Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем в этой местности.

Книга рекордов Гиннесса признала японца старейшим жителем З​емли. До этого времени рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании, он скончался в феврале 2018 года.

Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Также она стала единственным человеком, который документально подтвердил достижение им 120-летнего возраста. А в 2017 году на Ямайке умерла старейшая жительница Земли Вайолет Мосс-Браун, которой было 117 лет.