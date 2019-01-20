В поезде Херсон-Львов сломалась верхняя полка с пассажиром, но электромеханик быстро ее починил

В воскресенье, 20 января, в поезде 110 «Херсон-Львов», вагон 14 сломалась верхняя полка, на которой находился пассажир.

Об этом инциденте написал Виктор Гарвона в Facebook.

«У меня сломалась полка. Приключения продолжаются. Подо мной глухонемая пассажирка. Встревоженные глаза, шок. Она была глухонемой ещe до того, как полка провалилась. УЗ здесь нe виновата», - написал он.

В комментариях мужчина добавил, что после инцидента «пришел ПЭМ (поездной электромеханик, - ПН), за 5 минут поменял крепление. И полка снова в исправном техническом состоянии».

«Общался с начальником поезда, тот сказал всe хорошо, актов никаких нe нужно. Я объяснял ему, что Красноштан (замначальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования УЗ Александр Красноштан, - ПН) очень подлый и мстительный человек, но он очень настаивал нe заниматься этим, поскольку никто нe получил травм и никто нe имеет прeтeнзий друг к другу», - отметил Виктор Гарвона.

Напомним, что 22 декабря, в поезде 457К Киев - Рахов на 58-летнюю женщину, которая спала на нижней полке, упала верхняя полка с другим пассажиром и раздробила ей бедренные кости.

В частности, пассажирка поезда Надежда Полякова сообщила, что потратила на лечение более 5 тысяч долларов. По ее словам, ни представители ПАТ «Укрзалізниця», ни страховая компания Арсенал не предлагали помощь.

При этом в «Укрзалізниці» заявили, что упавшая на пассажирку полка была исправна.

В свою очередь, дочь пострадавшей Светлана Полякова у себя на Facebook хочет найти свидетелей инцидента и просит их откликнуться.

Стоит отметить, что, согласно информации, опубликованной на сайте «Укрзалізниці», в стоимость каждого билета учтен страховой сбор. Таким образом, клиент компании считается защищенным от несчастных случаях, которые произошли с ним на вокзале или в самом поезде. Страховой компанией «Укрзалізниці» является «Арсенал Страхование».