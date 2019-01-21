Ушки будкограда торчат из мэрии?

Маленькие штрихи по непобедимому будкограду, строящемуся при поддержке и попустительстве мэра.

После инфы и моего поста и статьи депутата Исакова о растущей в центре города как на дрожжах очередной будке. я решил сам проверить законность оной. Так как "антикоррупционник" Ермолаев опять молчит, наобещав "разузнать" после того, как его уже в группе "Contact centr" тэгнули и спросили за законность возведения. А это его работа - между прочим!

Пошел я в земельный отдел. Они обязательно должны знать, законна ли эта очередная будкоспоруда.. Там начали ссылаться на ЧУДОВИЩНУЮ занятость и прикидываться абсолютно непонимающими - о чем я говорю и чего хочу. Посоветовали написать письменный запрос. На мою просьбу сейчас посмотреть, есть ли разрешительные документы- отказали. Начали меня спроваживать в отдел архитектуры, типа они точно скажут.Эти две дамы постоянно так себя ведут и и возникает ощущение, что они также заинтересованы в...

Понимаете - нет времени ждать ответа неделю на свой письменный запрос.Построится и начнет работать - а потом попробуй снеси!

В отделе архитектуры мне нормально пояснили, что не они точно знают по законность размещения - а ведь и правда, тут то земельный отдел должен знать!

Вернулся я назад - и уже мне посоветовали идти к начальнику земельного отдела..

Начальница также типа тоже первый раз про это слышит и не знает, о какой будке идет речь. Но пообещала уже завтра предоставить информацию.

Кстати - Ермолаев так и не заходил в земельный отдел с целью узнать о законности строения - я узнал у работников; хотя обещал в группе "Contact Centr". Надеюсь, вам все понятно?

В конце я решил съездить к этому, ставшему таким известным за пару дней строению сам. И (прикол) тут же застал бригадира строителей, который отчитывался заказчикам - хозяевам о выполненной работе)))))). И там уже залит бетон и сделано прочно

Смотрите сами.

Александр Сенкевич, так что будем делать? Если это строение незаконно? Вы будете за него отвечать - или ваш фейковый антикоррупционер? Который, как поговаривают, как раз пашет на известного владельца всех этих будок? Наверное, мы скоро придем к вам в гости...

Ждем вашей реакции как мэра)). Или такое могли законно построить прямо на проспекте??