Поверить на слово или заключить договор?!

Или как не попасть в беду при организации ОСМД с золотыми горами мэра Сенкевича!!

Нет ничего интересней, но и страшней, чем жить во времена перемен, говорит народная мудрость. Именно в этой ситуации оказались миллионы Украинцев, николаевцы в том числе, после вступления 10 июля 2018 года в окончательную силу закона Украины «Об особенностях управления многоквартирных домов». Власть, в лице гаранта с Гройсманом и мэром Сенкевичем, говорит нам, что у нас было 2 (два) года на выбор способа управления своей собственностью, от организации общества совладельцев собственников многоквартирных домов (ОСМД) до выбора управляющих компаний с почти такой же самоорганизацией жильцов с проведением общих собраний с нормой явки от 50 до 75% от площади квартир и выбора и уполномоченного, тарифа обслуживания и самой компании, которой мы доверяем наше имущество. Это ложь, ибо Власть это делала тихо, неактивно без сборов на площади и дискуссий по ТВ, а так для галочки и окозамыления. Ибо рынок услуг ЖКХ этот последний рынок (фабрики и недра с портами и ископаемыми уже поделены), ручейки которого стекаются в миллиарды гривен оплаты КАЖДЫМ Украинцем, и платежи которых неотвратимы, как необходимость есть и где то спать!!

Про знаменитый уже конкурс выбора управляющей компании для половины многоквартирных домов города Николаева имени Репина-Сенкевича, не говорил только ленивый, и еще те, кто не был с нашим движением на митингах на Соборной площади, на маршах и протестах в судах и пикетах. Власть в лице мэра Сенкевича ОБМАНУЛА горожан, подсунув нам в управление предприятие МОНОПОЛИСТ «Мисто для ИХ людей», с двойными платежками и двойным тарифом. Законность конкурса УЖЕ оспорена депутатами горсовета и Горожанами в украинском суде и уже 17 декабря 2018 года признаны незаконными ВСЕ результаты этого воровского конкурса.

Но Власть не так проста, чтобы не играть в одноходовки или не иметь запасного варианта рабства и доступа к средствам городского бюджета. Мэр Сенкевич с трибуны горсовета и по всем телевизионным ящикам выступает за уход Горожан в рынок, в образование юридического лица в виде ОСМД, обещая при этом золотые горы для ремонта крыш, коммунальных сетей и мероприятий по энергосбережению и прочие блага по формуле 10 на 90 ( 90 это за счет городского бюджета.).

Мы уже убедились, что мэр Сенкевич достойный ученик не Садового, а Януковича, когда делит горожан и украинцев на сорты: горожане 1 сорта это горожане в ОСМД, а 2 и 3 сорт горожане, выбравшие управляющие компании и жители частного сектора.

Золотые горы получите, но только уйдите в рынок. Создайте юридическое лицо и будет вам счастье и процветание.

Влада не говорит, что это дорога в один конец, в рынок со всей ответственностью собственников за выбор директора и бухгалтера ОСМД, когда только в Николаеве уже больше 10 уголовных дел на директоров, что подписали акты по завышенным или отсутствующим объемам работ, за откат или под кредит, который исчез вместе с директором. Это в Николаеве, а в Киеве уже уголовные дела про фиктивные ОСМД с похищенными квартирами пенсионеров. Ответственный и решающий шаг собственников, но ведь еще есть и ответственность Влады.

Общественное движение собственников многоквартирных домов только приветствует Горожан, сознательно берущих на себя финансовую ответственность за свое имущество. Но наше движение требует от Власти и от мэра Сенкевича в частности, не слов на ветер ( два суда уже поймали его на лжи и подтасовки) а юридических договоров с Горожанами , организующие такие объединения, составленных после обследования дома. И это требование и депутатов городского совета по историческому решению от 5 октября 2018 года. Создать программу, когда и в какие сроки Влада выполнит свои обещания и требования Жилищного кодекса (закон никто не отменял ) и прежний владелец приведет все в порядок, установит тепловые узлы и проведет мероприятия по энергосбережению, а потом передаст дом кондоминиуму. Это практика Европейского совета, и моей любимой Турции (мэр и там был 2раза в Бурсе), когда новые дома сразу становятся кондоминиумами, а старые Влада приводит в порядок и также передает уже на ответственность организованных собственников. Пример Варшавы и Бурсы, в которые мэр Сенкевич летал неоднократно ничего не научил нашего молодого , но непоследовательного мэра.

Поэтому Горожане и собственники многоквартирных домов города Николаева ! Не Минздрав, а общественная организация собственников многоквартирных домов города Николаева предупреждает: не доверяйте Владе, многократно пойманной на вранье и подтасовке и предлагает заключать такие договора обязательства с четкими сроками и ответственностью сторон для нормальной жизни, а не жизни в ожидании невыполненных обещании и золотых гор.

Никакого доверия Власти, что врет и безмерное повышает тарифы! Только договор и взаимные обязательства. Мы не настолько богаты, чтобы терять последнее, что еще мы можем оставить детям и внукам!!!

Горожане будьте бдительны, привлекайте юристов и семь раз отмерьте!! Слава Николаевцам!!