Израильские ВВС уничтожили еще один российский комплекс «Панцирь - С1»

В понедельник, 21 января, Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по военному объекту в Сирии – зенитному ракетно-пушечному комплексу российского производства «Панцирь-С1».

Об этом сообщает Армия обороны Израиля у себя в Twitter.

В ведомстве сообщили, что удар по системам ПВО был нанесен в ответ на попытку атаковать самолеты израильских ВВС во время их налета на иранские военные объекты в Сирии.

В результате был уничтожен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

В то же время, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной Минобороны России, четверо военнослужащих сирийских вооруженных сил погибли в результате нового удара Израиля.

– Погибли четыре сирийских военнослужащих, шестеро ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска, – цитирует агентство представителей ведомства.

Сайт телеканала Al Arabiya со ссылкой на британский наблюдательный центр Syrian Observatory for Human Rights сообщил иную информацию: по их данным, в Дамаске от действий израильских истребителей погибли одиннадцать сирийских военных.

Напомним, что ранее Израильская Армия уничтожила такой же комплекс в Сирии.