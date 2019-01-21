Мастер-судостроитель Олег Кочуланов: «СМГ — надежный причал»

Олег Кочуланов С возобновлением судостроительной деятельности компания Смарт Мэритайм Груп наращивает количество персонала на верфях. Украинские корабелы, прежде работавшие за границей, с удовольствием пользуются возможностью вернуться на родную землю.

Об этом сообщается на сайте СМГ.

- Раньше сборщиком корпусов 4-го разряда я работал в Николаеве на заводе «Океан». Потом завод остановился, я гонялся за «длинным рублем», трудился на верфях Балтии, Германии, Франции. Платят там больше, но чужбина есть чужбина — по несколько месяцев вдали от дома, не видишь семьи. А потом ждешь нового контракта, сидишь без дела и проедаешь заработанное. Словом, стабильности никакой,- вспоминает 34-летний мастер корпусного цеха Николаевской верфи СМГ Олег Кочуланов.

В прошлом году Кочуланова пригласили на работу в СМГ. К удивлению, он обнаружил, что здесь не хуже, чем «за бугром». Во-первых, на стапеле за месяц можно заработать 20-25 тысяч гривен и даже больше — всё зависит от квалификации, объемов и качества выполненной работы, а значит, человек заинтересован в результатах своего труда. Во-вторых, теперь не нужно беспокоиться о будущем, месяцами ждать нового контракта.

- У меня две бригады — сборщики и сварщики. Мы работаем на постройке танкера для голландской компании VEKA. Уверен, что впереди у нас будут новые заказы. А дома довольны, что я больше никуда не уезжаю и работаю в родном городе, - поясняет Кочуланов.

В биографии мастера есть еще один важный этап: в 2014 году он был мобилизован, командиром отделения мотострелков участвовал в АТО, прошел горячие точки, в 2016 году получил ранение неподалеку от Донецкого аэропорта.

- Не все участники АТО, уйдя из армии, находят себя в мирной жизни. Я нашел свое место в СМГ. Это надежный причал. Работа должна нравиться, иначе не будет результата. Моя работа мне нравится. А чтобы в жизни была перспектива и карьерный рост, я заочно учусь на инженера-кораблестроителя в Национальном университете кораблестроения, - признается он.

СПРАВКА: Смарт Мэритайм Груп (СМГ) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.