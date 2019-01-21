На Ровенщине парень заснял видео, где он пробежался по служебному автомобилю патрульных, а спустя три дня сдался полиции

Скриншот видео В поселке Гоща Ровненской области 20-летний местный житель пробежался по автомобилю патрульных полицейских и опубликовал соответствующее видео в Сети.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

В воскресенье, 20 января, коло 18:00 он сам позвонил линию «102» и признался в том, что три дня назад совершил это правонарушение.

Помимо этого, он снял все на видео и разместил в сети Интернет, призывая других к продолжению подражания хулиганских действий.

По факту хулиганства следователь Ровенского отдела полиции начал досудебное расследование по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

«Правоохранители предостерегают молодежь от необдуманных противоправных поступков, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность», – отметили в полиции.

Напомним, что ранее николаевский «рэпер» Delta Arthur покурил марихуану на балконе мэрии.