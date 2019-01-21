На Ровенщине парень заснял видео, где он пробежался по служебному автомобилю патрульных, а спустя три дня сдался полиции

В поселке Гоща Ровненской области 20-летний местный житель пробежался по автомобилю патрульных полицейских и опубликовал соответствующее видео в Сети.
Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.
В воскресенье, 20 января, коло 18:00 он сам позвонил линию «102» и признался в том, что три дня назад совершил это правонарушение.
Помимо этого, он снял все на видео и разместил в сети Интернет, призывая других к продолжению подражания хулиганских действий.
По факту хулиганства следователь Ровенского отдела полиции начал досудебное расследование по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.
«Правоохранители предостерегают молодежь от необдуманных противоправных поступков, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность», – отметили в полиции.
Напомним, что ранее николаевский «рэпер» Delta Arthur покурил марихуану на балконе мэрии.