Детям, которые провалились под лёд в центре Николаева, помогли выбраться старшеклассники

Троих детей, которые провалились под лед реки Ингул в центре Николаева, вытащили на берег ученики николаевской школы №10.

Об этом сообщают Новости-N.

Ранее сообщалось, что трое детей провалились под лед на Ингуле – им помогли выбраться случайные прохожие.

Так, ученик 10-А класса Артём Мазно с приятелем из 9-А Андреем Камалеевым гуляли по пешеходному мосту, когда увидели, что три девочки провалились под лед и зовут на помощь.

Школьник Артём нашел на берегу длинную прочную палку, зашел по колено в ледяную воду и протянул ее девочкам, барахтавшимся в реке. По одной он доставал их из воды, а на берегу им уже помогал Андрей. Также подоспел на помощь проходивший мимо мужчина.

Позже они вызвали на место «скорую» и полицию, и уехали домой. Отмечается, что пребывание в холодной воде не сказалось на их здоровье, и оба мальчика вышли в школу.

Напомним, что на Николаевщине четверо детей провалились под лед на реке.