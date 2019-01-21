«Проблема №1»: У омбудсмена сообщили, что в Николаевском СИЗО нет надлежащей медицинской помощи

В Николаевском следственном изоляторе из необходимого штата работников медицинского персонала, который составляет около 30 медиков, есть только несколько.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции региональных представителей Уполномоченной по правам человека в Николаевской области, которая состоялась в понедельник, 21 января.

Как рассказал региональный координатор по взаимодействию с общественностью Уполномоченного по правам человека в Николаевской области Сергей Стужук, за предыдущий год среди основных нарушений в следственных изоляторах были зафиксированы следующие: условия содержания заключенных, в том числе сырость в камерах, нарушение приватности и предоставление медпомощи.

Сергей Стужук – Особой проблемой на сегодня является медицинское обслуживание, особенно, если мы говорим о местах несвободы. Это проблема №1. Отчасти это связано с реформой этой сферы, отчасти эта проблема была и до нее. К сожалению, она еще не решена. В этом направлении мы держим руку на пульсе и смотрим, как устраняются те недостатки, выявленные в ходе предыдущих визитов омбудсмена, – рассказал Стужук.

Также он рассказал, что в Николаевском СИЗО есть проблема с количеством медперсонала. Помимо этого, на протяжении двух лет в учреждении не было ни начальника медчасти, ни исполняющего обязанности начальника.

– Наихудшее положение с медицинским обслуживаем фактически везде, без исключения. Почти не было мониторинговых визитов, чтобы этих нарушений не было зафиксировано. Но наихудшее, к сожалению, это наш Николаевский следственный изолятор. Там по штату должно быть около 30 человек медицинского персонала, присутствовали 2-3 человека. Один на ставку, вторая – помощница. Это ужасно, – добавил Стужук.

Виктория Одинцова В свою очередь, региональный представитель омбудсмена Светлана Одинцова добавила, что в ходе визита Денисовой в августе 2018 года при проверке медицинской документации стало известно, что для того, чтобы предоставить заключенному медицинскую помощь, необходимо вызывать «скорую», поскольку нет работников, которые могли бы это сделать непосредственно в учреждении.

– У них нет ни лекарств, ни медицинского персонала как такового. У медперсонала также есть график работы – круглосуточного дежурства нет, – рассказала Одинцова.

- Последний раз, когда мы запрашивали медицинские документы, там было два врача – стоматолог и психиатр. И медсестра, – добавила она.

Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 марта Михаил Титов и Дмитрий Леонов были вывезены из следственного изолятора города Мариуполь и доставлены в субботу в 10:00 в СИЗО №5 города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области. Более того, по словам адвоката, у прокуратуры была задача не выпустить Леонова из СИЗО, поскольку он не соглашался на выдвинутые ими условия.

Также напомним, что ранее глава Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз сообщил, что накануне смерти Дмитрий Леонов пожаловался на состояние здоровья в здешнюю медсанчасть, где ему сделали инъекцию, после чего полиция начала проверку вероятной взаимосвязи между введением медпрепарата и гибелью подстражного. Позже выяснилось, что из Николаевского СИЗО уволилась медик, которая сделала укол перед смертью фигуранту «дела Титова».