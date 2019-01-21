Партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в Президенты Украины

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На съезде партии «Слуга народу», который проходил в неформальной обстановке было принято единогласное решение о выдвижении Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Отмечается, что руководителя избирательного штаба Зеленского Ивана Баканова уполномочили на подачу документов в ЦИК с правом передоверия этих полномочий третьим лицам.

«Кроме того, в рамках съезда, состоялось поздравление нескольких именинников среди присутствующих делегатов. Всех делегатов и гостей съезда угощали пиццей, соком и бургерами», - говорится в сообщении пресс-службы политика и шоумена.

Напомним, что ранее у Зеленского объяснили, за что «Квартал 95» получает деньги от РФ.

Юлия Светлая

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русскийобщество