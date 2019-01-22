На Николаевщине выписали девять штрафов за продажу алкоголя несовершеннолетним

В Николаевской области подразделения ювенальной превенции 11-19 января провели мероприятия по предупреждению пьянства и табакокурения в подростковой среде.

Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции полиции Николаевской области.

Во время рейдов полицейские проверяли магазины на соблюдение требований действующего законодательства, а также предупреждали об административной ответственности за реализацию спиртных напитков и табачных изделий детям.

По результатам отработки обнаружили 9 фактов продажи несовершеннолетним алкогольных напитков, 5 из которых – на территории Николаева. В отношении лиц, совершивших правонарушение, составили административные протоколы.

«Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями покупки или продажи несовершеннолетним сигарет или алкоголя, не оставайтесь в стороне и попробуйте помешать этому, одновременно позвонив в полицию. Давайте вместе способствовать популяризации здорового образа жизни среди молодежи!» - обратились в полиции.

Напомним, что ранее николаевские налоговики изъяли в магазине 15 тысяч пачек сигарет.