Радикальная партия выдвинула своего лидера в кандидаты на пост Президента Украины

Фото: Олег Ляшко

В понедельник, 21 января, делегаты съезда «Радикальной партии Олега Ляшко» выдвинули своего лидера в кандидаты на пост Президента Украины.

Об этом сообщает Украинская Правда.

«Спасибо друзья, дайте сказать. Как мы объединили Украину здесь на съезде, мы так объединим и в реальной жизни. Моя цель в президентском кресле – объединить страну, людей, нацию. Наша миссия изменить страну, дать возможность людям зарабатывать, освободить территории, восстановить мир и восстановить Украину. Мы имеем абсолютно четкий план», - сказал Ляшко.

Так же, Олег Ляшко пообещал, что после того, как его изберут президентом он пересмотрит или разорвет все международные соглашения, по которым Украина поставляет сырье и рабочую силу за границу.

«Мы сократим численность парламента до 250 человек и запретим больше двух раз баллотироваться в ВР. В парламенте будет молодежь, пенсионеров нам хватит», - добавил он.

Также, он пообещал вернуть смертную казнь для коррупционеров, предателей государства и террористов, увеличить зарплаты и государственное финансирование жилья для молодежи, установить справедливую цену на газ и «не стать на колени перед агрессором».

На съезде также присутствовал священник, который по просьбе Ляшко благословил его на президентство.