Во всех райсудах Николаева выявили нарушения прав человека – больше всего проблем в Заводском

Мониторинговая комиссия Уполномоченного по правам человека выявила нарушения прав человека в николаевских районных судах.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции региональных представителей Уполномоченной по правам человека в Николаевской области, которая состоялась в понедельник, 21 января.

Такие нарушения были зафиксированы во всех четырех райсудах Николаева: Заводском, Ленинском, Центральном и Корабельном.

– Есть определенные систематические нарушения – это отсутствие доступа к питьевой воде. Фактически мы говорим о том, что лицо, которое подозревается в совершении преступления, например, пребывая в СИЗО, его привозят в здание суда для того, чтобы человек мог присутствовать на судебном заседании, которые могут проводиться с большой задержкой по определенным причинам. Соответственно, этот человек пребывает в специальном помещении – комнате конвоя. В этом помещении также должны быть обеспечены определенные условия, и ни в одном суде не было доступа к питьевой воде. Человек там может пребывать часами, но доступа к воде у него нет, – рассказала региональный представитель омбудсмена в Николаевской области Виктория Одинцова.

Также Виктория Одинцова добавила, что наихудшие условия были зафиксированы в Заводском райсуде Николаева. По ее словам, был проведен разговор в руководством суда и Государственной судебной администрацией касательно выделения денежных средств для ремонта здания.

– Комнаты конвоирования там не отвечают всем требованиям и соответственно, когда человек хочет выпить воды, или посетить уборную, то конвой должен провести его в другую часть здания. Кажется, что это мелочь – доступ к питьевой воде, но не выделяются, например, денежные средства, не заложены на это они в бюджете. Но это является нарушением прав человека, потому что вода – первоочередная потребность человека, – добавила Одинцова.

Светлана Пашкевич В свою очередь, представитель общественной организации «Украина без пыток» Светлана Пашкевич добавила, что в райсудах нарушены и права в части отсутствия необходимых условий для людей с инвалидностью.

- Во всех судах отсутствуют кнопки вызова, то есть, как человеку попасть в суд? Особенно в Ленинском суде, который расположен на втором, третьем, четвертом этажах, а ширина лифта составляет 70 сантиметров. То есть человек не может даже заехать и воспользоваться лифтом, - рассказала Пашкевич.

- К сожалению, были такие случаи, когда человека поднимали прямо на руках, - добавила Виктория Одинцова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевском следственном изоляторе из необходимого штата работников медицинского персонала, который составляет около 30 медиков, есть только несколько.