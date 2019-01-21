Оппозиционер Навальный опубликовал расследование о причастности владельца НГЗ олигарха Дерипаски к аресту Насти Рыбки

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что уголовное преследование Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) идет с подачи миллиардера Олега Дерипаски, который мстит эскортнице за разглашение тайн его личной жизни.

Об этом сообщается на сайте политика.

В подтверждение своих слов Навальный опубликовал аудиозаписи, которые ему прислал некий аноним, заявивший, что получил их от знакомого силовика. Голоса на этих записях предположительно принадлежат самому Олегу Дерипаске и его ближайшему окружению, которым обсуждали судьбу Рыбки.

«Мы можем осуждать ее род занятий, но согласитесь, в этой истории она точно не главный злодей. И несоразмерная жестокость к ней, а также юридические аномалии (держали год в Тайланде, сейчас задержали в транзитной зоне) прямо указывают, что это все заказ Дерипаски, который хочет отомстить Рыбке, маринуя ее в тюрьме», - написал Навальный.

По словам политика, в одной из «прослушек» фигурируют генсек российского отделения «Международной торговой палаты» Татьяна Монэгэн (данную организацию основал Дерипаска) и Георгий Оганов — бывший дипломат, а теперь член Совета директоров «Базового Элемента» и советник президента компании — Дерипаски. Иностранному юристу они рассказывают об аресте Рыбки, Оганов говорит о заинтересованности в том, чтобы девушку приговорили к реальному тюремному сроку в Таиланде.

Татьяна Монэгэн

Как пишет Навальный, в другом перехваченном телефонном разговоре, слышен голос самого Дерипаски, который общается с Евгением Агарковым. На последнего оформлены некоторые активы олигарха. Кроме того, Агарков фигурирует в двух опубликованных книгах Насти Рыбки под именем «Витя». «Он вместе с Рыбкой, Дерипаской, Приходько и шестью проститутками был на лодке в Норвегии», - говорит Навальный.

«Суть разговора: Дерипаска звонит и спрашивает, пользовался ли он профессиональными услугами Насти Рыбки. («А что ты не говорил мне, что у тебя эта белорусская мышь была?»). Мужчина отнекивается. Дерипаска не верит и отчитывает его за то, что тот «что-то наговорил по пьяни», а Настя это опубликовала. Также мужчине прилетает за то, что тот дал Насте Дерипаскин личный номер», - пишет российский политик.

Оппозиционер говорит, что подлинность прослушек подтвердил сам Олег Дерипаска. Ранее суд по жалобе бизнесмена принял решение о блокировке данных аудиозаписей, которые появились в интернете.

В частности, Навальный заявляет, что «благодаря «прослушке» мы знаем, что юристы и помощники Дерипаски прилагали все усилия, чтобы запихнуть Рыбку в тайскую тюрьму на максимальный срок». Также он считает, что арест Рыбки в России по обвинению в вовлечение занятием проституцией санкционирован Дерипаской.

«Заявление написала Саша Травка. У меня нет сомнений, что она написала заявление под давлением. Каких-нибудь очередных дерипаскиных холуев типа Монэгэн, Оганова и Жени/Вити с лодки», - предполагает Навальный.

«Я бы хотел обратиться к господам Дерипаске и Приходько: чуваки, не занимайтесь херней. Вы сами накосячили, не Рыбка во всем виновата. Вы позвали на яхту проституток, ну должны были понимать, что они не будут вам конфиденциальность обеспечивать. Заказывайте в следующий раз по линии ФСО. Пусть эта Рыбка собирает свои вещи и уматывает домой в Беларусь. Отзывайте свой заказ. Может, вы, конечно, и жестоко «поучите» Рыбку в СИЗО или даже уморите её насмерть, но и для вас это ничем хорошим не закончится. Совершенно точно», - пишет оппозиционер.

Напомним, российский оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в новом видео-расследовании рассказал о визитах вице-премьера России Сергея Приходько на яхту Elden, которой владеет Олег Дерипаска. В нем он рассказал о "неформальных переговорах" Приходько и Дерипаски на яхте бизнесмена. ФБК удалось выяснить это, проанализировав публикации в Instagram Насти Рыбки, которая была с ними на яхте, и в ее автобиографической книге. Позже стало известно, что Роскомнадзор заблокировал это расследование. Однако олигарх Олег Дерипаска после расследования Навального подал в суд на Настю Рыбку. Бизнесмен обвиняет их в публикации материалов, касающихся его личной жизни.