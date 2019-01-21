«С Сенкевичем не обсуждал»: Вице-мэр Степанец уволил Евтушенко с должности директора «Николаевэлектротранса»

Владимир Евтушенко Заместитель городского головы Юрий Степанец уволил депутата от фракции «Оппозиционный блок» Владимира Евтушенко с должности директора КП «Николаевэлектротранс».

Об этом он сообщи в комментарии изданию «Преступности.НЕТ».

— Да, это правда, Владимир Евтушенко написал заявление на увольнение, я его подписал и подписал распоряжение о его увольнении, а также распоряжение о назначении Войтенко (экс-заместитель начальника УМВД Украины в Николаевской области, полковник милиции Артур Войтенко, которого Евтушенко ранее взял к себе заместителем, - ПН ) исполняющим обязанности, - сообщил Степанец.

В частности Степанец отметил, что пока неясно насколько долго Войтенко будет занимать должность и.о. директора КП, это будет зависеть от желания городского головы Александра Сенкевича, как и то, будет ли проводиться конкурс на должность директора «Николаевэлектротранса».

— Он (мэр Александр Сенкевич, - ПН) на сегодняшний день на больничном, я выполняю обязанности городского головы, поэтому с ним я не обсуждал этот вопрос, - прокомментировал вице-мэр.

Напомним, что 18 января Владимир Евтушенко, которого мэр Александр Сенкевич в мае прошлого года назначил директором КП «Николаевэлектротранс» подал заявление на увольнение. При этом он отметил, что с 23 января станет исполняющим обязанности главы предприятия.

Как известно, кандидатура Евтушенко не была согласована с Министерством инфраструктуры Украины.

В частности, Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание мэру Николаева Александру Сенкевичу начать проверку относительно директора «Николаевэлектротранса» Владимира Евтушенко, так как перед вступлением в должность директора КП он не передал корпоративные права на 3,5 миллиона гривен в ООО «Глобус-Плюс» другому человеку. Сам депутат утверждает, что он их передал, но «возможно их неправильно зарегистрировали».

Позже Владимир Евтушенко сообщил, что в отношении него уже провели служебное расследование по факту нарушения требований статьи 36 Закона о предотвращении конфликта интересов в связи с наличием у него предприятий или корпоративных прав, и отметил, что никакой коррупционной составляющей в его деятельности нет.

Добавим, что 17 января Владимир Евтушенко в телефонном разговоре с кем-то из чиновников Министерства инфраструктуры жаловался на то, что его «пытаются выжить» из предприятия, якобы потому что он пресёк разграбление КП со стороны городских чиновников и депутатов.

Отметим, что ранее Владимир Евтушенко заявлял, что хочет уволиться после 14 ноября. Однако Сенкевич заявил, что не готов его отпускать.

В июле 2018 года директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко назначил своим заместителем «люстрированного» экс-заместителя начальника УМВД Украины в Николаевской области, полковника милиции Артура Войтенко.