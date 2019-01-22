«Укравтодор» хочет, чтобы фуры ездили по евростандартам – по ним большинство грузовиков попадут под ограничения

«Укравтодор» для сохранения автомобильных дорог инициирует переход на европейские стандарты габаритно-весовых параметров транспортных средств.

Об этом сообщается на Facebook-странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Ведомства намерено привести украинское законодательство в соответствие с директивой Евросоюза «Об установлении для определенных транспортных средств… максимально разрешенных размеров…». Инициатива будет предусматривать определение максимально допустимых параметров фактической массы и нагрузки на ось транспортных средств.

Сейчас правила дорожного движения допускают максимальную фактическую массу автомобиля в размере 40 тонн, а для контейнеровозов – 44 тонны. Согласно исследованиям ученых, разрушительное воздействие автомобиля на дорогу зависит не только от фактической массы, но и от количества осей в транспортном средстве.

«Если говорить языком цифр, то с массой 40 тонн в Европе в соответствии с упомянутой директивой могут двигаться только отдельные, как правило, комбинированные, грузовые автомобили с 4-6 осями, тогда же как для наиболее распространенных в Украине 2-осных и 3-осных грузовиков такие параметры установлены на уровне 18-24 тонн. Это объясняется тем, что 40-тонный двухосный автомобиль причиняет в десятки раз больше разрушительного воздействия на дорожное покрытие, чем при условии, что аналогичный груз перевозился бы автопоездом. Внедрение европейских стандартов фактической массы автомобиля должно способствовать сохранению автомобильных дорог», - сообщили в «Укравтодоре».

Напомним, что на Николаевщине конфликт из-за весового контроля перерос в драку.