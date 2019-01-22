Спрошу у знающих людей. Сегодня день Соборности, красный день календаря. Да?

Для кого это праздник и какой? Поделитесь. Как падение берлинской стены для немцев? Правда и там это воспринимается не всеми и неоднозначно.

Чувствуете ли вы праздник? Смогли ли политики с военными, вместе или по отдельности, за 100 лет объединить страну, государство - в единый народ, нацию, с общей историей, обычаями, традициями, интересами? А не только территорией...

Праздуем одно, игнорируем другое. Неглупые люди напрочь отметают анализ, и на публику говорят про радость от события вековой давности, при этом как будто забывая, что это был не единственный акт собирания земель в территорию современной Украины. Да, я про прошлый век и события на советско-немецкой границе. Нам тогда там вроде тоже немного перепало? Нi?

Нельзя в угоду части толпы восхвалять одно и игнорировать либо осуждать другое такое же точно действие. Королевство кривых зеркал. И Король - голый. Как в сказке. Только никто не слышит тех, кто об этом кричит охрипшим и окровавленным ртом...