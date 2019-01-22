На Одещине СБУ разоблачила на взятках таможенника, вымогавшего деньги за фиктивную «отметку» о пересечении госграницы

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках главного инспектора одного из таможенных постов в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от водителей транспортных средств на иностранной регистрации. За полученную неправомерную выгоду он вносил в автоматизированную систему таможенного оформления недостоверные сведения о якобы пересечение государственной границы импортным автомобилем. Использование противоправного механизма позволяло легализовать иностранное авто на территории нашей страны в течение года», - сказано в сообщении.

Свои «услуги» злоумышленник оценил в 100 долларов США за каждую фиктивную «отметку» о пересечении госграницы.

Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.

Напомним, что ранее на Одещине СБУ задержала руководителя районного военкомата, вымогавшего взятку в 6 тысяч долларов.

Юлия Светлая

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русскийобщество