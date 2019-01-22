«Наша задача - создать детям достойные условия обучения»: Николаевская гимназия №41 получила современное компьютерное оборудование

В понедельник, 21 января, в рамках участия во Всеукраинском эксперименте «Электронный учебник для общего среднего образования (е-bоок fог seсоndагу еduсаtиоn (ЕВSЕ)» директор департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Удовиченко вручила современное компьютерное оборудование Николаевской гимназии №41.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

«Обеспечение детям доступа к современному, качественному образованию, в перспективе позволит Украине на равных войти в европейское образовательное пространство - один из ключевых приоритетов нашей работы. Это неоднократно подчеркивает Президент Украины Петр Порошенко и уж, действительно, очень много сделано по этому направлению в рамках реформы Нуш, Года образования и инклюзивного обучения», - отмечает председатель областной государственной администрации Алексей Савченко.

«Все мы понимаем, что современный мир ежедневно меняется, наука и техника не стоят на месте, поэтому уровень обучения должен им полностью соответствовать. Дети должны получать качественный учебный контент и повсеместный доступ к нему. А наша задача - создать им достойные условия обучения и мы делаем все для этого», - добавляет он при этом.

Следовательно, в экспериментальных классах гимназии для полноценного тестирования е-учебников будет создано цифровую образовательную среду, которое будет включать планшеты для учеников, компьютеры для учителей, роутер Wi-Fi и др. Использование электронных учебников сделает образовательный процесс гибким и позволит учителю применять инновационные формы, технологии обучения и подходы Новой украинской школы.

Отметим, что именно в 2018 году, который был объявлен Годом образования и инклюзивного обучения, по инициативе председателя облгосадминистрации Алексея Савченко и при поддержке областного совета, в области введен уникальный проект - программа «Электронный учебник», на которую в прошлом году было предусмотрено 6 миллионов гривен , а в 2019-м - 11 миллионов гривен из областного бюджета.