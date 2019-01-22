В элитном одесском ресторане произошел взрыв

Во вторник, 22 января, в одном из ресторанов Одессы произошел взрыв.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области.

«Предварительно, взрыв произошел в одном из технических помещений ресторана, расположенного в Приморском районе Одессы. В результате взрыва никто не пострадал», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, спасателями было установлено, что взрыв произошел в результате заложенного взрывного устройства с внешней стороны здания, в районе окна прачечной, на первом этаже двухэтажного частного ресторана «Блеф», который расположен на территории санатория «Чкаловский».

В результате происшествия произошло разрушение окна и отделки стен. Погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства события - устанавливаются.

Напомним, что ранее в Одессе возле ресторана «Арт-Шат» сработало взрывное устройство – это расценивают как попытку запугать застройщика.