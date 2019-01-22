В Николаевской мэрии прошло первое заседание обновленной рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов

В понедельник, 21 января состоялось первое заседание обновленной рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов Николаевского городского совета.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения горсовета.

Согласно распоряжению мэра Александра Сенкевича, председателем рабочей группы стал Дмитрий Лазарев, директор департамента по предоставлению административных услуг городского совета; заместителем председателя рабочей группы - Татьяна Казакова, секретарь городского совета; секретарь рабочей группы - Ирина Малая, главный специалиста отдела секретариата управления аппарата ММР.

«Моя личная миссия - стать мостиком между депутатским корпусом и чиновниками, чтобы достичь консолидированного решения и оптимизировать структуру исполнительных органов. Не увеличить или уменьшить, а именно оптимизировать: избавиться дублирования функций, незанятых вакансий, убрать любые манипуляции с экономией фонда заработной платы и тому подобное. Мы должны выстроить у нас в Николаеве модель, по которой уже работает вся Украина», - отметил Дмитрий Лазарев.

Также он разъяснил, что в состав обновленной рабочей группы входит 10 чиновников, 10 депутатов (по 2 человека с каждой фракции и 3 внефракционных).

«Так сделано для того, чтобы все мысли были учтены в работе», - отметил глава рабочей группы.

В общем, на первом заседании присутствовали: Юлия Литвинова, директор департамента городского головы; Наталья Кузьмичева, начальник отдела кадров; Ирина Щербакова, начальник отдела бухгалтерского учета; Александр Курляк, заместитель директора департамента экономического развития; Евгений Юзвак, и.о. директора юридического департамента; а также Олег Солтыс, Наталья Горбенко, Елена Киселева, Павел Зоткин - депутаты городского совета.

Подытоживая заседание, Дмитрий Лазарев подчеркнул, что будет разработан график, согласно которому будут заслушаны руководителей структурных подразделений городского совета, и поручил начальнику отдела кадров подготовить информацию о вакансиях в исполнительных органах горсовета, которые не заняты в течение года.

Следующее заседание рабочей группы запланировано провести через две недели.